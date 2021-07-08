Bir anda antrenmanı durduran Vitor Pereira, öğrencilerine nasihat verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, futbolcularından oynadıkları oyundan keyif almalarını ve kaptırdıkları toplara reaksiyon vermelerini istedi. Futbolcuları yanına toplayan Pereira, "Keyif alın antrenmanlardan. Zaman çok çabuk geçiyor. Futbol kariyerinizin kıymetini bilin" nasihatini yaptı.