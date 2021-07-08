Bir anda antrenmanı durduran Vitor Pereira, öğrencilerine nasihat verdi
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Bir anda antrenmanı durduran Vitor Pereira, öğrencilerine nasihat verdi

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, futbolcularından oynadıkları oyundan keyif almalarını ve kaptırdıkları toplara reaksiyon vermelerini istedi. Futbolcuları yanına toplayan Pereira, "Keyif alın antrenmanlardan. Zaman çok çabuk geçiyor. Futbol kariyerinizin kıymetini bilin" nasihatini yaptı.

Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden ve günde iki antrenman gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısının, futbolcularına sık sık uyarılarda bulunması dikkati çekti.

"KORKMAYIN"

Yaptığı uyarılar sebebiyle dün sesi kısılan ve akşam antrenmanında oyuncularına yaka mikrofonu yardımıyla seslenen 52 yaşındaki teknik adam, futbolcularına top kaptırmaktan korkmamaları yönünde telkinde bulundu.

Oyuncularına pas hatasını normal karşıladığını belirten Pereira, topu kaybedince reaksiyon göstermeleri gerektiğini ifade etti.

Antrenmanı durdurup futbolcularını yanına toplayan Vitor Pereira, nasihat verdi

"KABUL ETMEM"

Deneyimli çalıştırıcı, reaksiyon göstermemeyi asla kabul edemeyeceğini vurgulayarak, agresif bir takım olmanın ve oyundan keyif almanın önemine değindi.

Top kaptırmaktan korkmamak, reaksiyon göstermek ve keyif alma konularında futbolcularına bilgi veren Portekizli teknik adam futbolcularını yanına toplayıp nasihat verdi. Pereira, "Yaptığınız antrenmandan keyif alın. Zaman çok çabuk geçiyor, futbol kariyerinizin kıymetini bilin." ifadelerini kullandı.

Pereira, antrenmandaki performansları için futbolcularını tebrik ederken, oyuncular teknik adamlarına alkışlarla karşılık verdi.

Bir anda antrenmanı durduran Vitor Pereira, öğrencilerine nasihat verdi
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Vitor Pereira antrenmanda futbolculara mikrofonla talimat verdi
Vitor Pereira antrenmanda futbolculara mikrofonla talimat verdi
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