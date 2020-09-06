Anthony Joshua ile Mahrez'in eski eşi Rita, gece kulübünde görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Anthony Joshua ile Mahrez'in eski eşi Rita, gece kulübünde görüntülendi

Dünyanın en başarılı boksörlerinden biri olarak kabul edilen Anthony Joshua ile geçtiğimiz yıl Riyad Mahrez'den ayrılan Rita'nın ismi, yeniden aşk dedikodularına karıştı. İngiliz basınına göre ikili, cumartesi akşamı bir gece kulübünde görüntülendi.

Anthony Joshua ile Mahrez'in eski eşi Rita, gece kulübünde görüntülendi
06.09.2020 16:59 | Son Güncelleme: 06.09.2020 17:15

Ünlü İngiliz boksör Anthony Joshua ile Manchester City'nin yıldızı Riyad Mahrez'in eski eşi Rita, geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir gece kulübünde tanışmış ve hatta Rita'nın gecenin ilerleyen saatlerinde Joshua'nın kucağına oturduğu iddia edilmişti. Ancak başarılı boksör, Rita'nın Mahrez'in eşi olduğunu öğrenince kendisini geri çekmişti.

Anthony Joshua ile Mahrez'in eski eşi Rita, gece kulübünde görüntülendi

İngiliz basınında yer alan habere göre Joshua ile Rita, cumartesi gecesi sabaha karşı bir gece kulübünde görüntülendi. Geçen hafta ise ortak bir arkadaşlarının düzenlediği partide görüntülenen ikilinin yakınlığı, aşk dedikodularının yeniden alevlenmesine neden oldu.

Anthony Joshua ile Mahrez'in eski eşi Rita, gece kulübünde görüntülendi

JOSHUA İLE VAKİT GEÇİRMEKTEN KEYİF ALIYOR

Rita'nın Joshua ile vakit geçirmekten büyük keyif aldığını söyleyen güzel kadına yakın bir kaynak, çevresine sürekli ünlü boksörden bahsettiğini ve birlikte güzel bir çift olduklarını düşündüğünü belirtti.

Anthony Joshua ile Mahrez'in eski eşi Rita, gece kulübünde görüntülendi

RITA, JOSHUA'YI REKLAM İÇİN Mİ KULLANIYOR?

İngiliz boksörün yakın çevresi ise, kısa bir süre sonra müzik kariyerine başlayacak olan Rita'nın reklam için Joshua'yı seçmesinden korktuğunu ifade etti.

Anthony Joshua ile Mahrez'in eski eşi Rita, gece kulübünde görüntülendi

Buckinghamshire'de 2 milyon sterlin değerindeki bir malikanede yaşayan Rita, geçen sene iki çocuğunun babası olan Riyad Mahrez'den boşanmıştı.

Anthony Joshua ile Mahrez'in eski eşi Rita, gece kulübünde görüntülendi
Haber Yorumları (1)
IHTIYAR: ORJINAL FOTO YOK MU LOO, BU BALON GİBİ ŞİŞMİŞ GARI HEEEE
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Angela Merkel Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevket Çoruh Demet Akalın Tayanç Ayaydın Melisa Aslı Pamuk
Spor Metin Oktay Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kız Kaza Kpss Bakan
Şu an buradasınız: Anthony Joshua ile Mahrez'in eski eşi Rita, gece kulübünde görüntülendi - Riyad
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 17:22:06. #1.15#
title