Anthony Joshua ile Mahrez'in eski eşi Rita, gece kulübünde görüntülendi Dünyanın en başarılı boksörlerinden biri olarak kabul edilen Anthony Joshua ile geçtiğimiz yıl Riyad Mahrez'den ayrılan Rita'nın ismi, yeniden aşk dedikodularına karıştı. İngiliz basınına göre ikili, cumartesi akşamı bir gece kulübünde görüntülendi.

Ünlü İngiliz boksör Anthony Joshua ile Manchester City'nin yıldızı Riyad Mahrez'in eski eşi Rita, geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir gece kulübünde tanışmış ve hatta Rita'nın gecenin ilerleyen saatlerinde Joshua'nın kucağına oturduğu iddia edilmişti. Ancak başarılı boksör, Rita'nın Mahrez'in eşi olduğunu öğrenince kendisini geri çekmişti.

İngiliz basınında yer alan habere göre Joshua ile Rita, cumartesi gecesi sabaha karşı bir gece kulübünde görüntülendi. Geçen hafta ise ortak bir arkadaşlarının düzenlediği partide görüntülenen ikilinin yakınlığı, aşk dedikodularının yeniden alevlenmesine neden oldu.

JOSHUA İLE VAKİT GEÇİRMEKTEN KEYİF ALIYOR

Rita'nın Joshua ile vakit geçirmekten büyük keyif aldığını söyleyen güzel kadına yakın bir kaynak, çevresine sürekli ünlü boksörden bahsettiğini ve birlikte güzel bir çift olduklarını düşündüğünü belirtti.

RITA, JOSHUA'YI REKLAM İÇİN Mİ KULLANIYOR?

İngiliz boksörün yakın çevresi ise, kısa bir süre sonra müzik kariyerine başlayacak olan Rita'nın reklam için Joshua'yı seçmesinden korktuğunu ifade etti.

Buckinghamshire'de 2 milyon sterlin değerindeki bir malikanede yaşayan Rita, geçen sene iki çocuğunun babası olan Riyad Mahrez'den boşanmıştı.