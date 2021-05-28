Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır Gaziantep FK yönetiminde
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Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır Gaziantep FK yönetiminde

Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır Gaziantep FK yönetiminde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır, Gaziantep Futbol Kulübü yönetim kuruluna girdi.

Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır, Gaziantep Futbol Kulübü yönetim kuruluna girdi.

Cevdet Akınal'ın Gaziantep FK Başkanlığına gelmesiyle birlikte yeni yönetim kurulu da belli oldu. Gaziantep FK yönetimine giren İzzet Bakır, Gaziantep şehrini futbolda daha üst noktalara taşımak için yönetimde olduklarını ifade ederek, "Yeni başkan ve yönetimimizle birlikte aldığımız bu görevi Gaziantep'i tüm değerleriyle birlikte yükseltmek için yapacağız. Bu takım Gaziantep şehrinin takımıdır. Birlik olacağız, beraber olacağız ve Gaziantep'in yükselmesi için çalışacağız" dedi.

Yönetim kurulu listesi

Gaziantep FK'nın yeni başkanı Cevdet Akınal'ın yönetim kurulu listesinde Erhan Özmen, Cihan Koçer, Sezer Cihan, Fikret Kileci, Gürkan Tural, M. Ali Şimşek, Yusuf Demsoy, Orçun Yüksel, Şefik Özdinç, Ünsal Göksen, Fahrettin Kaplan, Halit Acar, Salih Sezgin, Mesut Çakmak, Mesut Akın, Zekai Evyapan, Serhat Tümer, Ogün Bulut, Mert Güllüoğlu, Mehmet Göktaş, Mehmet Öztürk, Emrah Özdağlı, Engin Ateşsönmez, Serkan Ünverdi, Oya Özkan Peker, Mehmet Yeşilmen, Mustafa Güneş, Ayşen Ahi, Fevzi Değirmenci, Necati Göksü, Abdullah Sever, İzzet Bakır, Murat Özkeçeci ve Memik Yılmaz yer alıyor. - GAZİANTEP

Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır Gaziantep FK yönetiminde
Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır Gaziantep FK yönetiminde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır Gaziantep FK yönetiminde - Haberler Spor
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