Antep fıstığı kavlatma makinesi Akçaköy'de hizmete girdi Yuntdağı'nda Antep fıstığı üretimini arttıran Yunusemre Belediyesi, üreticinin fıstığını daha değerli hale getirerek satılmasını sağlamak için Antep fıstığı kavlatma makinesini Akçaköy'de faaliyete geçirdi.

Yuntdağı'nda Antep fıstığı üretimini arttıran Yunusemre Belediyesi, üreticinin fıstığını daha değerli hale getirerek satılmasını sağlamak için Antep fıstığı kavlatma makinesini Akçaköy'de faaliyete geçirdi. Makineyi inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Antep fıstığını Yuntdağı'nda üretim merkezi haline getirmek için üreticimizi desteklemeyi sürdüreceğiz." dedi.

Yuntdağı'nda kırsal kalkınma projeleriyle bölgede üreticileri destekleyen Yunusemre Belediyesi, aşılama çalışmaları, fidan destekleriyle Antep fıstığı üretimini arttırdı. Üreticilerin ürünlerini daha değerli hale getirmek, satılmasını sağlamak amacıyla Akçaköy'de fıstık kavlatma makinesini de hizmete sunan Yunusemre Belediyesi, üreticisini sevindirdi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de üretici ile bir araya gelerek kavlatma makinesini inceledi. Başkan Çerçi'ye Eşi Dr. Melek Çerçi, Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Muhtarlık İşleri Müdürü Mehmet Ata, Akçaköy Muhtarı Adil Kızıl ve vatandaşlar eşlik etti. Yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren Akçaköy Muhtarı Adil Kızıl, makine hakkında bilgi verdi. Kızıl konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yunusemre Belediyesi bizi her zaman destekliyor. Antep fıstığı kavlatma makinesini üreticimizin hizmetine kazandırdı. Makinenin saatte 1 ton işleme kapasitesi var. Bu durum 1 ayda yapılacak işi 1 haftada bitiriyor" dedi.

Kavlatma makinesi üreticiye büyük kolaylık sağlayacak

Çalışma hakkında bilgi veren Yunusemre Muhtarlık İşleri Müdürü Mehmet Ata ise, "Üreticilerimizin Antep fıstığı toplandıktan sonra kabuğunu uzun sürede el ile çıkartıyordu. Şimdi bu makine ile kısa sürede kalitesi yüksek ürün elde ediyor. Antep fıstıklarının kabuklarını çıkarmak için Belediye Başkanımızın talimatıyla aldığımız kavlatma makinesi faaliyete geçti. Saatte 1 tona yakın Antep fıstığı çıkarttığından dolayı üreticimize kolaylık sağlamıştır. Ayrıca makineden çıkan artıklar yem olarak kullanılıyor" diye konuştu.

Yuntdağı üretim merkezi olacak

"Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde Yuntdağı'nın ürünlerinden marka oluşturup yöresel ürünlerimizi dünyaya pazarlayacağız" diyen Belediye Başkanı Çerçi de şunları söyledi: "Manisa'da Gediz Ovasında çok ciddi üzüm, zeytin, mısır, domates ve diğer ürünler var. Kurulduğumuz günden bu yana Yuntdağı'nı kalkındırmak adına çok ciddi bir çalışmalar başlattık. Arıcılıktan, hayvancılığı geliştirmeye kadar, pek çok ürünün aşılanması ve ürünlerinin pazarlanmasına kadar birçok konuda yoğun mesai harcıyoruz. Bu kapsamda Akçaköy Mahallemizde Antep fıstığı kavlatma makinesi aldık. Bunun devamı gelecek. Yörede üretilen ürünlerimiz değerlendirilecek. Satıcı ile tüccar ve alıcı bir araya getirilecek. Makarnadan pekmeze kadar kadınlarımızın ürettiği ürünler buradan pazarlanacak. Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde Yuntdağı'nın ürünlerinden marka oluşturup yöresel ürünlerimizi dünyaya pazarlayacağız. Her sene ceviz, Antep fıstığı ve diğer fidanlardan dağıtıyoruz. En az 100 bin göz aşılama yaptırıyoruz. 5-10 yıl içerisinde Yuntdağı bölgemiz ciddi bir üretim bölgesi haline gelecek. Yunusemre Belediyesi olarak bu konuda ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da desteği ile bu bölgemiz kalkınacak." - MANİSA

Kaynak: İHA