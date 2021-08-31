Antalyasporlu küçük futbolcular, 30 Ağustos Zafer Kupası'nda bir araya geldi
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Antalyasporlu küçük futbolcular, 30 Ağustos Zafer Kupası'nda bir araya geldi

Antalyasporlu küçük futbolcular, 30 Ağustos Zafer Kupası'nda bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalyaspor Kulübü Derneği'nce düzenlenen, 18 Antalyaspor futbol okulunda forma giyen 755 minik sporcu 30 Ağustos Zafer Kupası'nda bir araya geldi.

Antalyaspor Kulübü Derneği'nce düzenlenen, 18 Antalyaspor futbol okulunda forma giyen 755 minik sporcu 30 Ağustos Zafer Kupası'nda bir araya geldi. Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuva Antalyaspor Futbol Okullarında futbol eğitimi gören 2011-2014 yaş gurupları arası doğumlu minik sporculardan oluştu.

30 Ağustos Zafer Kupası adı verilen turnuvanın açılışına, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Emin Kemal Hesapçıoğlu, Antalyaspor A.Ş. Başkanı Aziz Çetin, Antalyaspor A.Ş ve Dernek yönetim kurul üyeleriyle birlikte FTA Antalyaspor futbol direktörü Sedat Karabük, TFF Antalya Bölge Müdürü Ahmet Köksalan katıldı.

"Gençleri önemsiyoruz"

Yaptığı açılış konuşmasında futbol okulundaki miniklerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Emin Kemal Hesapçıoğlu, " Sizleri kırmızı beyaz forma altında bir arada görmekten çok mutluyum. Siz gençleri önemsiyor ve geleceğimiz olarak görüyoruz. Hepinizin çok başarılı olacağınıza inanıyorum. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

"Önceliğimiz iyi birey olmak"

Önceliğin iyi birey olmak olduğuna vurgu yapan Antalyaspor A.Ş. Başkanı Aziz Çetin, " 30 Ağustos Zafer Bayramı turnuvasında yer alan minik futbolcuların 3-5 yıl sonra gerek Antalyaspor arması altında, gerekse liglerimizin başka takımlarında boy göstereceğine yürekten inanıyorum. Bizim anayasamız olan tüzüğümüzde Büyük Önder Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim' sözü yer alır. Önceliğimiz, iyi birer futbolcu olmaktan ziyade, ahlaklı ve iyi birer insan olmaktır. Hepinizin bayramını kutluyor ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve minik sporcu ailelerininde büyük ilgi gösterdiği 30 Ağustos Zafer Kupası turnuvasının başlama vuruşunu Başkanlar Emin Kemal Hesapçıoğlu ve Aziz Çetin yaptı. - ANTALYA

Antalyasporlu küçük futbolcular, 30 Ağustos Zafer Kupası'nda bir araya geldi
Antalyasporlu küçük futbolcular, 30 Ağustos Zafer Kupası'nda bir araya geldi
Antalyasporlu küçük futbolcular, 30 Ağustos Zafer Kupası'nda bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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