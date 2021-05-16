Antalyasporlu Doğukan Sinik'ten Türkiye Kupası final maçı açıklaması
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Antalyasporlu Doğukan Sinik'ten Türkiye Kupası final maçı açıklaması

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Ziraat Türkiye Kupası finalinde 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Beşiktaş ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor'un genç oyuncusu Doğukan Sinik, "Kupanın bir ucunu tutup, 'aldım verdim' kazandıysan, arkanda böyle bir kadro, üstüne de yanında koca bir şehir varsa sırtın yere gelmez." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Beşiktaş ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor'un genç oyuncusu Doğukan Sinik, "Kupanın bir ucunu tutup, 'aldım verdim' kazandıysan, arkanda böyle bir kadro, üstüne de yanında koca bir şehir varsa sırtın yere gelmez." dedi.

Kulübün sosyal medya hesaplarında görüşlerine yer verilen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğukan, "Küçükken mahalle aralarında top oynarken 'aldım verdim' yapılırdı. Kupa yolculuğumuz bana onu hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

Her adımı seçeceği kişileri düşünerek attığını belirten Doğukan Sinik, şunları kaydetti:

"Ama sonu ne olacak diye de düşünürsün. Sonuna doğru baktın ki 'kazanacaksın' içini bir sevinç kaplar. Kazanmaya ilk orada başlarsın çünkü ayağa ilk bastığında kadroyu kafanda bitirmiş olursun. Sonra başlarsın takımı saymaya. İşte aynı 'aldım verdim'deki gibi bugün de aynı. Kupanın bir ucunu tutup, 'aldım verdim' kazandıysan, arkanda böyle bir kadro, üstüne de yanında koca bir şehir varsa sırtın yere gelmez."

Antalyasporlu Doğukan Sinik'ten Türkiye Kupası final maçı açıklaması
Antalyasporlu Doğukan Sinik'ten Türkiye Kupası final maçı açıklaması
Antalyasporlu Doğukan Sinik'ten Türkiye Kupası final maçı açıklaması
Antalyasporlu Doğukan Sinik'ten Türkiye Kupası final maçı açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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