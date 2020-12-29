Antalyaspor yüzücüleri rekora doymuyor

Antalyaspor yüzme takımı sporcuları, Milli Takım Seçme Müsabakaları'nda 4 Türkiye rekoru kırdı ve organizasyona katılan 12 sporcu da barajı geçmeyi başardı. 25-26 ve 27 Aralık tarihlerinde İstanbul Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakaları'na, Antalyaspor Kulübü yüzme takımı 6 kız, 6 erkek olmak üzere, toplam 12 sporcu ile katıldı. Antalyaspor yüzme takımı, yeni rekorlar ve başarılar elde ederek ailelerini, antrenörlerini ve Antalyaspor camiasını gururlandırmayı başardı.

Süpürgeci ve Albayrak'tan 4 yeni rekor

Yapılan müsabakalar sonucunda 13 yaş bayanlar kategorisinde, 1.500 metre serbest stilde Sevim Eylül Süpürgeci, 17.14.12 olan kendi rekorunu geliştirerek, 17.08.83'lük derecesi ile Türkiye rekoru kırdı. 13 yaş erkekler kategorisinde ise Emir Batur Albayrak 1.500 metre serbest sitilde 16.18.98 olan kendi rekorunu geliştirerek, 16.09.73'lük derecesi ile, 800 metre serbest stilde 08.31.07 olan kendi rekorunu geliştirerek, 08.30.33'lük derecesi ile, 400 metre serbest stilde 04.12.04 olan kendi rekorunu geliştirerek, 04.07.63'lük derecesi ile 3 Türkiye rekoru birden kırarak büyük başarı gösterdi.

Tüm sporcular barajı geçti

Antalyaspor kafilesinde bulunan tüm sporcular Türkiye'nin en iyi yüzücülerinin katıldığı finallere katılım barajını geçerek 3'üncü gün finallerine katıldılar ve elde ettikleri derecelerle milli takım kadrosuna seçilebilmek için ellerinden gelen en iyi performansı gösterdiler. Türkiye'nin en üst düzey ulusal müsabakasında, Ahmet Ege Güldağ, Atakan Ercan, Azra Karabulut, Deniz Efe, Poyraz Şan Aşkın, Egemert Öztürk, Emir Batur Albayrak, Emre Sarp Zeytinoğlu, Gülin Naz Ünalmış, İpek Derin Eğin, Sevim Eylül Süpürgeci ve Talya Erdoğan katılım barajını geçmeyi başardı.

Milli Takım Seçme Barajını geçen sporcular Ahmet Ege Güldağ, Atakan Ercan, Azra Karabulut, Deniz Efe,Poyraz Şan Aşkın, Egemert Öztürk,Emir Batur Albayrak,Emre Sarp Zeytinoğlu, Gülin Naz Ünalmış,İpek Derin Eğin,Sevim Eylül Süpürgeci,Talya Erdoğan oldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı