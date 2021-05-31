Antalyaspor'un yeni başkanı, Aziz Çetin
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Antalyaspor'un yeni başkanı, Aziz Çetin

Antalyaspor'un yeni başkanı, Aziz Çetin
Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım - Haberler | Spor

FRAPORT TAV Antalyaspor'un yeni başkanı, Aziz Çetin oldu.

FRAPORT TAV Antalyaspor'un yeni başkanı, Aziz Çetin oldu.

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'da Mustafa Yılmaz'ın başkanlık görevini bırakmasının ardından yönetim kurulu üyeleri, bugün saat 17.00'de düzenlenen toplantıda, yeni başkanı belirledi. Başkanlığa, basın sözcüsü Aziz Çetin getirildi.

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulumuz, Başkanımız Mustafa Yılmaz'ın görevden ayrılacağını açıklamasından sonra bugün bir toplantı yapmıştır. Atilla Vehbi Konuk Tesislerimizde gerçekleştirilen toplantıda Av. Aziz Çetin'in Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak belirlenmesine, Mustafa Yılmaz'dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sami Güral'ın getirilmesine, başkan vekilliği görevinin ikiye çıkarılmasına ve Asbaşkan Sabri Gülel'in Başkan Vekili olarak görev almasına, Yönetim Kurulu Üyemiz Ramazan Karabulut'un Asbaşkanlığa getirilmesine karar verilmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım

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