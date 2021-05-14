Antalyaspor, Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u konuk edecek
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Antalyaspor, Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u konuk edecek

Antalyaspor, Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u konuk edecek
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Akdeniz ekibi, son haftaya 43 puanla 16. sırada girdi. Son 6 maçını kazanamayan kırmızı-beyazlılar, bu süreçte 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Son maçında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor ise 49 puana sahip.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşma, 0-0 sona ermişti.

Fraport TAV Antalyaspor'da sakatlıkları süren Jean Armel Drole, Serdar Özkan ve Doğukan Sinik, kadroda yer almayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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