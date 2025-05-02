Antalyaspor Konyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Antalyaspor Konyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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ANTALYASPOR KONYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Antalyaspor Konyaspor maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

ANTALYASPOR KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Antalyaspor Konyaspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Antalyaspor Konyaspor maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

ANTALYASPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Konyaspor maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

ANTALYASPOR KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Antalyaspor Konyaspor maçı Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.