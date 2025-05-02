Antalyaspor Konyaspor maç özeti ve golleri! (VİDEO) Antalyaspor Konyaspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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ANTALYASPOR KONYASPOR MAÇ ÖZETİ

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ANTALYASPOR KONYASPOR ÖZET

Antalyaspor Konyaspor maç özetini maçın ardından Bein Sports YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

ANTALYASPOR KONYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Antalyaspor Konyaspor maçı 1-0'lık Antalyaspor üstünlüğüyle sona erdi.

ANTALYASPOR KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Antalyaspor Konyaspor maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.