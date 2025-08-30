Antalyaspor Karagümrük CANLI izleme linki var mı? Antalyaspor Karagümrük maçı hangi kanalda?

Bu akşam oynanacak Antalyaspor – Karagümrük randevusu, sahadaki mücadele kadar yayın bilgileriyle de dikkat çekiyor. Tribünlerde olamayan taraftarlar, karşılaşmayı hangi yayın platformundan takip edebileceklerini ve canlı izleme seçeneklerine nasıl ulaşabileceklerini öğrenmek için araştırma yapıyor.

ANTALYASPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile Fatih Karagümrük'ü karşı karşıya getirecek mücadele, Antalya'da yer alan Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

ANTALYASPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Antalyaspor – Fatih Karagümrük karşılaşması, Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Bein Sports 2; Digiturk 78. kanal, Kablo TV 233. kanal üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli şekilde izlenebilecek.

ANTALYASPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor ile Fatih Karagümrük arasındaki Süper Lig mücadelesi 30 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.

ANTALYASPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SKOR DURUMU

Müsabaka henüz start almadı. Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte canlı skor bilgisi ve maç içi gelişmeler takip edilebilecek.