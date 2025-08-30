Antalyaspor Karagümrük CANLI izleme linki var mı? Antalyaspor Karagümrük maçı hangi kanalda?
Süper Lig'de haftanın merakla beklenen karşılaşmalarından biri olan Antalyaspor – Karagümrük mücadelesi, futbol severlerin gündeminde öne çıkıyor. Özellikle "Maç hangi kanalda yayımlanacak?" ve "Canlı izleme imkânı var mı?" soruları taraftarların en çok yanıt aradığı konular arasında yer alıyor.
Bu akşam oynanacak Antalyaspor – Karagümrük randevusu, sahadaki mücadele kadar yayın bilgileriyle de dikkat çekiyor. Tribünlerde olamayan taraftarlar, karşılaşmayı hangi yayın platformundan takip edebileceklerini ve canlı izleme seçeneklerine nasıl ulaşabileceklerini öğrenmek için araştırma yapıyor.
ANTALYASPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?
Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile Fatih Karagümrük'ü karşı karşıya getirecek mücadele, Antalya'da yer alan Antalya Stadyumu'nda oynanacak.
ANTALYASPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Antalyaspor – Fatih Karagümrük karşılaşması, Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Bein Sports 2; Digiturk 78. kanal, Kablo TV 233. kanal üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli şekilde izlenebilecek.
ANTALYASPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Antalyaspor ile Fatih Karagümrük arasındaki Süper Lig mücadelesi 30 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.
ANTALYASPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SKOR DURUMU
Müsabaka henüz start almadı. Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte canlı skor bilgisi ve maç içi gelişmeler takip edilebilecek.