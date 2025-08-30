Antalyaspor Karagümrük CANLI izleme linki var mı? Antalyaspor Karagümrük maçı hangi kanalda?

Antalyaspor Karagümrük CANLI izleme linki var mı? Antalyaspor Karagümrük maçı hangi kanalda?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de haftanın merakla beklenen karşılaşmalarından biri olan Antalyaspor – Karagümrük mücadelesi, futbol severlerin gündeminde öne çıkıyor. Özellikle "Maç hangi kanalda yayımlanacak?" ve "Canlı izleme imkânı var mı?" soruları taraftarların en çok yanıt aradığı konular arasında yer alıyor.

Bu akşam oynanacak Antalyaspor – Karagümrük randevusu, sahadaki mücadele kadar yayın bilgileriyle de dikkat çekiyor. Tribünlerde olamayan taraftarlar, karşılaşmayı hangi yayın platformundan takip edebileceklerini ve canlı izleme seçeneklerine nasıl ulaşabileceklerini öğrenmek için araştırma yapıyor.

ANTALYASPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile Fatih Karagümrük'ü karşı karşıya getirecek mücadele, Antalya'da yer alan Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

ANTALYASPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Antalyaspor – Fatih Karagümrük karşılaşması, Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Bein Sports 2; Digiturk 78. kanal, Kablo TV 233. kanal üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli şekilde izlenebilecek.

ANTALYASPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor ile Fatih Karagümrük arasındaki Süper Lig mücadelesi 30 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.

ANTALYASPOR – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SKOR DURUMU

Müsabaka henüz start almadı. Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte canlı skor bilgisi ve maç içi gelişmeler takip edilebilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İsrail'den Yemen'e ağır darbe! Husilerin başbakanı ve çok sayıda bakan öldü

İsrail'den komşu ülkeye ağır darbe! Başbakan ve bakanlar öldü
Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu

Malazgirt'ten yaptığı uyarı, ABD'yi afallattı! Hemen sahip çıktılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz sonrası yılanın başını koparttık

Başkomutan, yeni mezun teğmenlere seslendi: Yılanın başını kopardık
Tüyleri diken diken eden deney! Kimse yerinden oynatamadı, anlayanın gözleri doldu

Kimse yerinden bile oynatamadı, anlayanın gözleri doldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Camide istenmeyen görüntüler: İmamın uyarısı da işe yaramayınca dışarı çıkarıldılar

İmamın uyarısına da aldırış etmeyen 2 kişiyi camiden çıkardılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.