Antalyaspor ile Galatasaray 50. randevuda
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Antalyaspor ile Galatasaray 50. randevuda

Antalyaspor ile Galatasaray 50. randevuda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor ile ligde 50. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor ile ligde 50. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 29-7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray yarın saat 20.30'da deplasmanda Antalysapor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar, 20 galibiyet, 6 berberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda aldığı 66 puanla 3. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 9 galibiyet, 15 beraberlik ve 11 mağlubiyetin ardından topladığı 42 puanla 12. sırada yer alıyor.

Zirve takibini sürdüren Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar Antalya karşısında 3 puan alıp, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

50. RANDEVU

Antalyaspor ile Galatasaray, ligde bugüne kadar 49 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 49 müsabakada sarı-kırmızılılar 29 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez kazandı. 13 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 97 golüne, Akdeniz ekibi 46 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma ise 0-0 berabere bitmişti.

SON 8 MAÇTA 2 GALİBİYET

Galatasaray, Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisinden sonra oynadığı 8 karşılaşmada 2 kez galip gelebildi. Bu süreçte Kayserispor ve Göztepe'yi mağlup eden Cimbom, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Hatayaspor'a yenilirken, Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile de berabere kaldı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray bu sezon ligde deplasmanda 17 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar 11 galibiyet elde ederken, 6 da mağlubiyet aldı. Aslan bu maçlarda 28 gol kaydederken, 18 gol yedi. Galatasaray dış sahada son olarak Göztepe ile karşı karşıya geldi ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.

4 EKSİK

Galatasaray'da 4 futbolcu Antalyaspor maçının kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin ile korona virüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed mücadelede görev alamayacak.

Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesinde Oghenekaro Etebo sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Etebo, sarı kart görmesi halinde Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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