Antalyaspor, deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 24. haftasında son 7 haftadır mağlubiyet almayan Antalyaspor, deplasmanda geriye düştüğü Denizlispor karşısında maçı 1-1'lik eşitlikle tamamladı. Yanal ve ekibi bu beraberlikle son 8 haftada mağlubiyet yüzü görmedi.

Süper Lig'in 24. haftasıdan Yukatel Denizlispor ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Denizlispor, 14. dakikada Hugo Rodallega ile öne geçti. Antalyaspor, 73. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ile skoru eşitledi.

ANTALYASPOR'UN SERİSİ 8 MAÇA ÇIKTI

Denizlispor ile karşılaştığı son 3 maçı kaybetmeyen ve ligde son 8 maçında yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor, puanını 31'e yükseltti. Denizlispor ise aldığı 1 puanla 18 puana yükseldi ancak son sıradan kurtulamadı.

Denizlispor, ligde bir sonraki maçında Konyaspor'a konuk olacak. Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Antalyaspor ise Yeni Malatyaspor''u ağırlayacak.