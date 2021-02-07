Antalyaspor, deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalyaspor, deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı

07.02.2021 18:19 | Son Güncelleme: 07.02.2021 18:28
Antalyaspor, deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 24. haftasında son 7 haftadır mağlubiyet almayan Antalyaspor, deplasmanda geriye düştüğü Denizlispor karşısında maçı 1-1'lik eşitlikle tamamladı. Yanal ve ekibi bu beraberlikle son 8 haftada mağlubiyet yüzü görmedi.

Süper Lig'in 24. haftasıdan Yukatel Denizlispor ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Denizlispor, 14. dakikada Hugo Rodallega ile öne geçti. Antalyaspor, 73. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ile skoru eşitledi.

ANTALYASPOR'UN SERİSİ 8 MAÇA ÇIKTI

Denizlispor ile karşılaştığı son 3 maçı kaybetmeyen ve ligde son 8 maçında yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor, puanını 31'e yükseltti. Denizlispor ise aldığı 1 puanla 18 puana yükseldi ancak son sıradan kurtulamadı.

Denizlispor, ligde bir sonraki maçında Konyaspor'a konuk olacak. Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Antalyaspor ise Yeni Malatyaspor''u ağırlayacak.

Haber Yorumları (1)
ŞAMAN: zorla aldığı bir beraberlik , bundan sonraki 10 maçta kazanmayı unuttu yazılacak
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Feyza Aktan Merve Dizdar Demet Akalın Didem Kınalı
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Derbi Kadıköy Jandarma Ryan Donk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalyaspor, deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 18:52:07. #1.14#
title