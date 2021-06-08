Antalyaspor'da iç transferde 3 futbolcuyla sözleşme imzalandı
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Antalyaspor'da iç transferde 3 futbolcuyla sözleşme imzalandı

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, iç transfer çalışmaları kapsamında Hakan Özmert, Eren Albayrak ve Veysel Sarı ile sözleşme yeniledi.

Fraport TAV Antalyaspor, iç transfer çalışmaları kapsamında Hakan Özmert, Eren Albayrak ve Veysel Sarı ile sözleşme yeniledi.

Kulüp başkanı Aziz Çetin, kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, transfer sezonunu teknik direktör Ersun Yanal'ın takımda kalmasını özellikle istediği 3 futbolcuyla açtıklarını söyledi.

Futbolculardan Eren Albayrak'la 2+1, Veysel Sarı'yla 3, Hakan Özmert'le de 1 yıllık sözleşme imzaladıklarına değinen Çetin, "Ersun Yanal ile iştirak halinde transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herkesin hayali olan takımı kurmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Deneyimli futbolcu Hakan Özmert, Antalyaspor'u yuvası gibi gördüğünü belirtti.

Kırmızı-beyazlı formayı giymekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren 36 yaşındaki oyuncu, "Geçen yıl yarım kalan Avrupa hayalini tamamlamak için mücadele edeceğiz. İyi ki Antalyasporluyum." ifadelerini kullandı.

Savunma oyuncusu Eren Albayrak ise takımda aile ortamı olduğunu, elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Bir diğer savunma oyuncusu Veysel Sarı da sözleşmenin iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

Antalyaspor'da iç transferde 3 futbolcuyla sözleşme imzalandı

Kırmızı-beyazlı kulüp; Hakan Özmert, Eren Albayrak ve Veysel Sarı ile sözleşme yeniledi

Kulüp başkanı Aziz Çetin:

"Ersun Yanal ile iştirak halinde transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herkesin hayali olan takımı kurmak için çalışıyoruz"

Fraport TAV Antalyaspor, iç transfer çalışmaları kapsamında Hakan Özmert, Eren Albayrak ve Veysel Sarı ile sözleşme yeniledi.

Kulüp başkanı Aziz Çetin, kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, transfer sezonunu teknik direktör Ersun Yanal'ın takımda kalmasını özellikle istediği 3 futbolcuyla açtıklarını söyledi.

Futbolculardan Eren Albayrak'la 2+1, Veysel Sarı'yla 3, Hakan Özmert'le de 1 yıllık sözleşme imzaladıklarına değinen Çetin, "Ersun Yanal ile iştirak halinde transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herkesin hayali olan takımı kurmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Deneyimli futbolcu Hakan Özmert, Antalyaspor'u yuvası gibi gördüğünü belirtti.

Kırmızı-beyazlı formayı giymekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren 36 yaşındaki oyuncu, "Geçen yıl yarım kalan Avrupa hayalini tamamlamak için mücadele edeceğiz. İyi ki Antalyasporluyum." ifadelerini kullandı.

Savunma oyuncusu Eren Albayrak ise takımda aile ortamı olduğunu, elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Bir diğer savunma oyuncusu Veysel Sarı da sözleşmenin iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

Antalyaspor'da iç transferde 3 futbolcuyla sözleşme imzalandı
Antalyaspor'da iç transferde 3 futbolcuyla sözleşme imzalandı
Antalyaspor'da iç transferde 3 futbolcuyla sözleşme imzalandı
Antalyaspor'da iç transferde 3 futbolcuyla sözleşme imzalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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