Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor'dan Ayrılığın Eşiğine Geldi

Antalyaspor'da devre arasında teknik direktörlük koltuğuna oturan Hamza Hamzaoğlu'nun gelecek sezon takımın başında kalmak konusunda henüz ikna olmadığı öğrenildi.

Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı'nın, deneyimli teknik adamla uzun vadeli düşüncelerinin olduğunu açıklamasına karşın Hamza Hamzaoğlu'nun, Antalyaspor'da çalışmaktan mutlu olduğu, ancak kulüp içerisinde yaşanan mali sorun sebebiyle gelecek sezon takımda kalmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

Hamzaoğlu, mali anlamda son yılların en kötü dönemini yaşayan Antalyaspor'da istediği kadroyu kurabileceğine inanmadığı ve bu sebeple Alanyaspor'a karşı son maçına çıkabileceği gelen haberler arasında yer aldı.

"BURAYI SEVDİK, DEVAM ETMEK İSTERİZ"

Hafta içerisinde konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Hamza Hamzaoğlu, "Yönetimimizle birlikte konuşacağız. Hedeflerimiz, her şeyimiz örtüşürse tabii ki burayı sevdik. Her şey iyi ve olumlu bir şekilde gelişirse burada devam etmek isteriz" diyerek, Kırmızı-Beyazlı kulüple olan mali anlamdaki fikir ayrılıklarının sinyalini vermişti.

EMRE GÜRAL'IN KALMASINI İSTİYOR

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun kalması halinde Emre Güral'la sözleşme yenilenmesini istediği de gelen haberler arasında yer aldı. Bu sezon 24 maçta 5 kez gol sevinci yaşayan 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ise gol atma başarısı gösterememişti.