Antalyaspor, Brezilyalı futbolcu Fernando Lucas Martins'i kadrosuna kattı - Haberler Spor
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Antalyaspor, Brezilyalı futbolcu Fernando Lucas Martins'i kadrosuna kattı

Antalyaspor, Brezilyalı futbolcu Fernando Lucas Martins'i kadrosuna kattı
AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, son olarak Çin'de Beijing Guoan forması giyen orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins'i transfer etti.

Fraport TAV Antalyaspor, son olarak Çin'de Beijing Guoan forması giyen orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Martins'in 20 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Paylaşımda, 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Martins'in videosuna yer verildi.

Antrenman salonunda çekilen videoda, kırmızı-beyazlı formayı giyen Martins'in, "Antalyaspor için savaşmaya, mücadele etmeye ve yeni zaferler kazanmaya geldim." ifadeleri yer aldı.

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AA / Tahsin Küçükkaraca - Spor Haberleri

Çin Halk Cumhuriyeti, Beijing Guoan, Antalyaspor, Medya, Spor, Haber

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