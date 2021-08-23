Antalyaspor Basın Sözcüsü Başkan: Verilmeyen penaltımız maçın önüne geçti
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Antalyaspor Basın Sözcüsü Başkan: Verilmeyen penaltımız maçın önüne geçti

Antalyaspor Basın Sözcüsü Başkan: Verilmeyen penaltımız maçın önüne geçti
Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, Fenerbahçe'ye karşı maçı kazanabilecek pozisyonlar yakaladıklarını belirterek, "Ancak hem ilk yarıda Ghacha'nın Altay tarafından düşürülmesi, hem de rakibimiz 1-0 öndeyken uzatma anlarında verilmeyen penaltımız maçın önüne geçti" dedi.

Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, Fenerbahçe'ye karşı maçı kazanabilecek pozisyonlar yakaladıklarını belirterek, "Ancak hem ilk yarıda Ghacha'nın Altay tarafından düşürülmesi, hem de rakibimiz 1-0 öndeyken uzatma anlarında verilmeyen penaltımız maçın önüne geçti" dedi.

Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in kararları ve yönetimine tepki gösterdi. Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, kırmızı beyazlı takımın Fenerbahçe karşılaşmasına iyi hazırlandığını, konsantre olduğunu ve maçta iyi mücadele ettiğini dile getirdi. Fenerbahçe'ye karşı maçı kazanabilecek pozisyonlar yakaladıklarına değinen Başkan, "Öne geçebileceğimiz, hatta kazanabileceğimiz pozisyonlar da bulduk. Ancak hem ilk yarıda Ghacha'nın Altay tarafından düşürülmesi, hem de rakibimiz 1-0 öndeyken uzatma anlarında verilmeyen penaltımız maçın önüne geçti. Bunu sadece bizim için söylemiyoruz. Bizim kültürümüzde rakibimize saygı duymak var. Onların da galibiyetinin önüne geçen bir hakem yönetimi oldu" diye konuştu.

"AYNI POZİSYONLAR RAKİBİMİZİN LEHİNE OLSAYDI VERİLİR MİYDİ, VERİLMEZ MİYDİ?"Başkan, hakem yönetimi hakkında açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Sormak istediğimiz; formalar farklı olsa bu kararların verilip verilmeyeceğinin vicdani sorumluluğunu hakemlerimiz yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Aynı pozisyonlar rakibimizin lehine olsaydı verilip verilmeyeceğini sorguluyoruz. Biz artık cuma günü oynayacağımız Rizespor maçına odaklanacağız. İyi bir kadro oluşturduk, deneyimli bir hocamız var. 2 maçta 1 puanla başladık. Cuma gecesi 4'e çıkarıp milli maç arasına daha moralli girmek istiyoruz. Şükür ki sakat ve cezalı oyuncumuz olmadan maçlara çıkıyoruz. Taraftarımızdan ricamız, Cuma günkü maçın son düdüğüne kadar bizlerin inandığı takımımıza onların da inanması ve desteklerini esirgememesi."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım

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