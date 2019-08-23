Antalyaspor 99 gün sonra evinde

23.08.2019 16:41

Antalyaspor, 2019-2020 sezonunda kendi evinde oynayacağı ilk maçta Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak. Kırmızı-beyazlılar tam 99 gün sonra taraftarıyla buluşacak.



Yeni sezon hazırlıklarına Antalya'da kendi tesislerinde başladıktan sonra önce Erzurum ardından Bolu kamplarını gerçekleştiren Antalyaspor, bu iki kamp boyunca 5 hazırlık maçı oynadı ve bu maçların tamamından beraberlikle ayrıldı. 1 Ağustos'tan itibaren yeni sezona Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde hazırlanmaya devam eden Antalyaspor, ligin ilk maçında Göztepe'yi İzmir'de 1-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yaptı.



Antalyaspor, bu hafta oynayacağı Yukatel Denizlispor maçı ile birlikte 99 gün aradan sonra taraftarıyla yeniden buluşacak. En son 18 Mayıs 2019 tarihinde Yeni Malatyaspor ile oynayıp 3-0 kazandığı maçın ardından sezonun iç saha maçlarını tamamlayan Antalyaspor, geçtiğimiz yılın son haftasını ve bu yılın ilk haftasını deplasmanda geçirmişti. Antalyaspor'un ilk iç saha maçında yönetim biletleri kale arkaları 20, doğu tribünü 40, batı tribünü 60, VIP tribünü ise 100 TL'den satışa çıkardı. Denizlispor taraftarlarının gireceği misafir takım tribün biletleri ise 26 liradan satılıyor.



Antalyaspor, pazar günü saat 21.45'te Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşma öncesi tam kadro halinde çalışmaya devam ediyor. Takımda tek eksik olan futbolcu sakatlığı bulunan Amilton Minervino idi. Brezilyalı oyuncu takımın son 4 antrenmanına çıkarak hazır olduğunu gösterdi. Yeni transferler Eren Albayrak ve Gelson Dala'nın forma giymesinin beklenmediği kırmızı-beyazlılarda ilk 11'in, "Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Celustka, Charles, Amilton, Ufuk, Hakan, Serdar ve Paul" isimlerinden oluşması bekleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA