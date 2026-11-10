Fatma Şahin COP31'de kadın liderliğinin iklim ekonomisindeki rolünü anlattı

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Küresel iklim krizine karşı adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümlerin tartışıldığı COP31 Zirvesi, kadın liderlerin küresel iklim ekonomisindeki dönüştürücü rolüne sahne oldu. Mavi Bölge'de gerçekleştirilen "Kadın Liderler: Kadın Liderliği Aracılığıyla Küresel İklim Ekonomisini Yeniden Yapılandırmak" başlıklı 120 dakikalık üst düzey yuvarlak masa toplantısı, uluslararası politika yapıcıları, diplomatları, finans çevrelerini ve yerel yönetim temsilcilerini bir araya getirdi.

"COP’TAN COP’A GİTTİK, ARTIK SÖZÜ BİTİRİP SA HAYA İNMELİYİZ"

Toplantıda söz alan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, zirvelerdeki diyalog masalarının sahada somut karşılık bulması gerektiğini vurguladı. Şahin, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Çok COP dolaştım, COP'tan COP'a gittik. Ama artık sonuca gitmeliyiz. Söylenecek bütün sözleri tamamladık. Bir mühendis başkan olarak söylüyorum. Masada konuştuğumuz her şey sahada karşılık buluyorsa, bir kadının yaşamına dokunuyorsa ve ailede konuşuluyorsa başarılıyız demektir.”

"KAYNAK ÇOK, KÖPRÜ TIKALI: FİNANSA ERİŞİMDE BEŞERİ SERMAYE ŞART"

Yeşil dönüşümün önündeki en büyük engelin finansa erişim ve kurumsal kapasite yetersizliği olduğunu belirten Fatma Şahin, uluslararası fon kuruluşları ile yerel uygulayıcılar arasındaki köprünün çalışmadığını dile getirdi:

"Dünya Bankası, EBRD ve Asya Yatırım Bankası'nın çok ciddi finansal kaynakları ve iradesi var. Ancak sahadaki uygulayıcı bu kaynağa nasıl ulaşacağını bilmiyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bütçemizin üçte birini uluslararası hibe olarak şehre kazandırıyoruz. Peki diğer belediyeler neden getiremiyor? Çünkü beşeri sermayeye yeterince yatırım yapılmıyor, iş ehline verilmiyor. Kurumsal kapasite geliştirilmeden ve bu köprü kurulmadan her COP'ta aynı şeyleri konuşmaya devam ederiz."

"DÜNYAYI EMİR-TALİMATLA YÖNETEMEYİZ, DUYGUSAL ZEKA GEREKLİ"

İklim krizinin dikey hiyerarşi ve emir-talimat zinciriyle çözülemeyeceğini, yeşil ve döngüsel ekonominin yatay yönetişim gerektirdiğini belirten Şahin, kadın liderliğinin dönüştürücü gücünü vurgulayarak şunları söyledi:

"Sistem dikey çalışıyor ama dünyanın hiçbir sorununu artık dikeyde çözemeyiz. Yeşil ekonomi, döngüsel sistemler ve dirençli şehirler döngüsel bakış açısı ve buna inanan liderlik istiyor. Bir kadın toprağa dokunurken ekonomiyi, çocuğun elinden tutarken toplumun geleceğini, karar mekanizmasında otururken milyonlarca insanın kaderini değiştirebilir."

COP31 kapsamında gerçekleştirilen "Kadın Liderler: Kadın Liderliği Aracılığıyla Küresel İklim Ekonomisini Yeniden Yapılandırmak" başlıklı üst düzey panele; açılış konuşmasını yapan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, ana konuşmacı olarak yer alan COP31 Türkiye CEO'su Fatma Varank, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Kosova Eski Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu protokol üyeleri ve konuşmacı olarak katıldı.

Kaynak: Haber Platformu