Antalya'ya şehit ateşi düştü (3) HENÜZ DÜĞÜN YAPMAMIŞLARSiirt'in Pervari ilçesinde şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın naaşı, Antalya Havalimanı'na getirildi.

HENÜZ DÜĞÜN YAPMAMIŞLAR

Siirt'in Pervari ilçesinde şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın naaşı, Antalya Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen askeri törene şehidin birinci derece yakınları katıldı. Eskort eşliğinde havalimanından alınan şehit Özcan'ın naaşı, helallik için babaevine getirildi. Türk bayrağına sarılı tabut cenaze aracıyla babaevi önünde şehidin babası, annesi ve kardeşi başta olmak üzere yakınları tarafından ağıtlarla karşılandı. Ailesi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin annesi Ayşe Özcan, "Celal'im böyle mi olacaktı? Ben senin düğününü yapacaktım. Seni böyle uğurlamak mı vardı?" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin babası, annesi, kardeşi tabuta dokunarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin erkek kardeşi lise öğrencisi Berke Özcan'ın (17), şehit ağabeyine ait tören kıyafeti ve tören kepini giydiği dikkati çekti. Yoğun kalabalık arasında helallik alınmasının ardından Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın naaşı, defnedilmek üzere Uncalı Şehitliği'ne uğurlandı.Şehit Celal Özcan ve kendisi gibi Jandarma Astsubay olan eşi Ayça Özcan'ın 6 ay önce nikah kıydıkları, henüz düğün yapamadıkları kaydedildi.

Kaynak: DHA