Antalya'ya şehit ateşi düştü (3)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'ya şehit ateşi düştü (3)

HENÜZ DÜĞÜN YAPMAMIŞLARSiirt'in Pervari ilçesinde şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın naaşı, Antalya Havalimanı'na getirildi.

Antalya'ya şehit ateşi düştü (3)
02.06.2020 18:34 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:37

HENÜZ DÜĞÜN YAPMAMIŞLAR

Siirt'in Pervari ilçesinde şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın naaşı, Antalya Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen askeri törene şehidin birinci derece yakınları katıldı. Eskort eşliğinde havalimanından alınan şehit Özcan'ın naaşı, helallik için babaevine getirildi. Türk bayrağına sarılı tabut cenaze aracıyla babaevi önünde şehidin babası, annesi ve kardeşi başta olmak üzere yakınları tarafından ağıtlarla karşılandı. Ailesi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin annesi Ayşe Özcan, "Celal'im böyle mi olacaktı? Ben senin düğününü yapacaktım. Seni böyle uğurlamak mı vardı?" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin babası, annesi, kardeşi tabuta dokunarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin erkek kardeşi lise öğrencisi Berke Özcan'ın (17), şehit ağabeyine ait tören kıyafeti ve tören kepini giydiği dikkati çekti. Yoğun kalabalık arasında helallik alınmasının ardından Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın naaşı, defnedilmek üzere Uncalı Şehitliği'ne uğurlandı.Şehit Celal Özcan ve kendisi gibi Jandarma Astsubay olan eşi Ayça Özcan'ın 6 ay önce nikah kıydıkları, henüz düğün yapamadıkları kaydedildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı Haber
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular 'Kayyum kayyum' sloganları attı Haber
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor Haber
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı Haber
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi Haber
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Faslı kadına önce tokat atan sonra boğazını sıkan taksici serbest kaldı Haber
Faslı kadına önce tokat atan sonra boğazını sıkan taksici serbest kaldı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerinin çakmak gazı kullanarak likit esrar elde etme yöntemini ortaya çıkardı
Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerinin çakmak gazı kullanarak likit esrar elde etme yöntemini ortaya çıkardı
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Fatih Terim, sosyal medya hesabından 'Irkçılığa hayır' mesajı paylaştı
Fatih Terim, sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" mesajı paylaştı
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti
Minneapolis'te polisler, son 8 yılda dizle enseye bastırma tekniğini kullanarak 428 kişiye müdahale etti
Minneapolis'te polisler, son 8 yılda dizle enseye bastırma tekniğini kullanarak 428 kişiye müdahale etti
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor
Sağlık çalışanlarının korunması için 'kendini temizleyen' maske geliştirildi
Sağlık çalışanlarının korunması için "kendini temizleyen" maske geliştirildi
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti
İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı
ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polis memurunu öldürdü
ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polis memurunu öldürdü
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Birce Akalay Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Antalya'ya şehit ateşi düştü (3) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 18:37:49. #1.14#
title