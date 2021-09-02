Antalya'ya gelen turist sayısı 5 milyon 342 bine ulaştı
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Antalya'ya gelen turist sayısı 5 milyon 342 bine ulaştı

Antalya'ya gelen turist sayısı 5 milyon 342 bine ulaştı
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kente gelen turist sayısının 5 milyon 342 bine ulaştığını belirterek, uzayan turizm sezonuyla misafirleri güvenli şekilde karşılayıp, tatil sonrası uğurladıklarını bildirdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kente gelen turist sayısının 5 milyon 342 bine ulaştığını belirterek, uzayan turizm sezonuyla misafirleri güvenli şekilde karşılayıp, tatil sonrası uğurladıklarını bildirdi.

Fraport TAV Antalya Havalimanı'nın genişletilen Dış Hatlar-2 Terminali'nde incelemelerde bulunan Yazıcı, havalimanında yapılan çalışmaların, planlanan projelerin ve kapasitenin daha da arttırılması için atılacak adımların değerlendirildiği toplantıya katıldı.

Yazıcı, yaptığı konuşmada, özellikle gelen uçak ve turist sayısının fazla olduğu cuma, cumartesi ve pazar günleri günlük 65-70 bin arası misafirin giriş yaptığını anlattı.

Havalimanında salgın kuralları kapsamında en üst kapasitede hizmet verilmesine rağmen turistlerin Antalya'ya yoğun ilgisi nedeniyle kontrol ve bagaj alım noktaları ile otopark alanlarında zaman zaman yoğunluk yaşanabildiğini aktaran Yazıcı, bu yoğunluğu minimuma indirmek için kapasite artırımı yapıldığını vurguladı.

Yazıcı, 22 Haziran'da Rusya Federasyonu'ndan uçuşların başlamasıyla Antalya'da turist sayısının artışa geçtiğini hatırlatarak, 1 Eylül itibarıyla kente gelen turist sayısının 5 milyon 342 bine ulaştığını vurguladı.

Dış Hatlar-2 Terminali'nde yapımı tamamlanan 3 bin 500 metrekare yeni hizmet binası ile check-in işlemleri ve bagaj alım noktalarını incelediğini anlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Misafirlerimizin pasaport kontrolünden bagaj alımına, gümrük kontrolünden otoparka hatta havalimanından ayrılana kadar yaşanan yoğunluğun önüne geçmek için tamamlanan ve devam eden projelerimiz var. Uzayan turizm sezonuyla birlikte misafirlerimizi Antalya'da güvenli bir şekilde karşılayıp ağırlamaya ve tatil dönüşü uğurlamaya devam edeceğiz. Kontrol noktası sayımızı, pasaport kontrolü için polis memuru sayımızı arttırdık ve arttırmaya da devam edeceğiz."

Toplantıya, havalimanından sorumlu Vali Yardımcısı Cengiz Cantürk, Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Ahmet Çıtak, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Antalya Havalimanı Başmüdürü İlhami Şimşek de katıldı.

Antalya'ya gelen turist sayısı 5 milyon 342 bine ulaştı
Antalya'ya gelen turist sayısı 5 milyon 342 bine ulaştı
Antalya'ya gelen turist sayısı 5 milyon 342 bine ulaştı
Antalya'ya gelen turist sayısı 5 milyon 342 bine ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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