Antalya ve İzmir'deki bazı taşınmazlar özelleştirilecek
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Antalya ve İzmir'deki bazı taşınmazlar özelleştirilecek

12.02.2021 09:53 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:56
Antalya ve İzmir'deki bazı taşınmazlar özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Antalya ve İzmir'deki bazı taşınmazları satış yöntemiyle özelleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Antalya ve İzmir'deki bazı taşınmazları satış yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Antalya Aksu'da 23 bin 328 metrekare taşınmaz ile İzmir Çeşme'deki 5 bin 323 metrekare taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi için ihale yapılacak.

Antalya'daki taşınmaz ihalesi için geçici teminat bedeli 5 milyon lira olacak ve 13 Nisan'a kadar teklif verilebilecek.

İzmir'deki taşınmaz içinse teminat bedeli 2 milyon 500 bin lira, son teklif verme süresi 14 Nisan olacak.

İhaleler, "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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