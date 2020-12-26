Antalya, "Toros" ve "Akdeniz" kokacak

Kırmızı beyazlı kulübün şehir içindeki mağazalarında ve online alışveriş sitesinde, "Toros" ve "Akdeniz" esansı satışa sunuldu. Esansların tanıtımı Antalya Stadyumu altında bulunan Antalyaspor Store mağazasında yapıldı. Esansları üreten firmanın sahibi Fulya Sarman, kente özgü "Toros" ve "Akdeniz" kokularını ürettiklerini söyledi. Dünya üzerinde bu tür kokuların artık tedavi amacıyla da kullanıldığını anlatan Sarman, "Fraport TAV Antalyaspor ile işbirliği yaparak spor ve sağlığı buluşturmak istedik" dedi.

Doğukan ve Gökdeniz'de katıldı

"Toros" ve "Akdeniz" esanslarının tanıtımına FTA Antalyaspor'un genç yıldızları Doğukan Sinik ve Gökdeniz Bayrakdar da katıldı. Doğukan Sinik kokuyu denediğini ve beğendiğini belirterek Antalyasporlu taraftarların takıma destek amaçlı bu esansları kullanmaları gerektiğini belirtti. Gökdeniz Bayrakdar ise Antalya'ya özel kokuların kentin takımının mağazalarında satılmasının önemli olduğu ifade ederek, "Sadece taraftarlarımız değil, kente seyahat amaçlı gelen ve yaşadıkları şehirlere dönecek olanlar için güzel bir hatıra olacak" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı