Antalya Sahilde Seyyar Satıcı Operasyonu

Sahilde seyyar satıcı operasyonu



*- KUMLUCA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, jandarma desteğiyle Çıralı ve Olympos sahillerinin birleştiği bölgede seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı.



Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sivil jandarma ekipleri tarafından belirlenen noktalara yönelik operasyon yaptı. Ekipler, sahilde açıkta yiyecek içecek satışı yapan kişiler ve sattıkları ürünler ile ruhsatsız, güvenlik önlemi bulunmadan kiralama yapıldığı tespit edilen kanolar incelendi. Operasyonda 3 seyyar satıcının midyelerine, market ürünlerine, meşrubatlarına ve kiraya verildiği tespit edilen kanolara el konuldu, sahipleri hakkında tutanak tutuldu.



Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürü Aydın Turgut, özellikle yaz aylarında Adrasan, Olimpos ve ilçedeki diğer sahillere vatandaşların tatil için yoğun şekilde geldiğini söyledi. Aydın Turgut, kendilerinin de buralarda rutin kontroller yaparak kanunlara aykırı yiyecek içecek satışı yapılmasına izin vermediklerini belirtti. Yaptıkları kontrollerde uygun olmadığı tespit edilen kişiler hakkında tutanak düzenlediklerini ifade eden Turgut, bu konuda vatandaşların da gördükleri olumsuzlukları Kumluca Belediyesi'ne bildirmesini istedi.