Antalya polisinden Covid-19 uygulaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya polisinden Covid-19 uygulaması

İÇİŞLERİ Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği Covid-19 tedbirleri ek genelgesi kapsamında bu akşam Antalya'da umuma açık yerlerde denetimler yapıldı.

06.08.2020 04:53 | Son Güncelleme: 06.08.2020 05:24

İÇİŞLERİ Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği Covid-19 tedbirleri ek genelgesi kapsamında bu akşam Antalya'da umuma açık yerlerde denetimler yapıldı.

Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda alınan tedbir kararı uygulamaya geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm birimlerden yaklaşık 1500 personelle bugün saat 20.00'de başlatılan uygulamada, kent merkezi ve 19 ilçedeki umuma açık işyerleri denetlendi.

İşyerlerine giren ekipler, Sağlık Bakanlığı'nın yayımlamış olduğu Covid-19 Rehberi'nde belirtilen hususların uygulanıp uygulanmadığını yerinde denetledi. Masalar ve vatandaşlar arasındaki sosyal mesafe, maske, temasa neden olacak oyunların oynanıp oynanmadığı yönünde denetimler gerçekleştirildi.

Kurallara uymayanlara Hıfzıssıhha kanununda belirtilen miktarlarda cezalar kesildi. Ayrıca, kapalı alanda sigara içenlere, eksik belgesi bulunanlara da genel hükümlere uymadıkları için cezai işlem yapıldı. GBT sorgulamasının da yapıldığı uygulama, yarın tüm ülke genelinde gerçekleştirilecek.

Antalya polisinden Covid-19 uygulaması

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Ekonomi
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi Magazin
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor Ekonomi
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim 3. Sayfa
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı Dünya
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı
Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor Ekonomi
Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
İki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı karı-kocayı canından etti
İki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı karı-kocayı canından etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Eve gizlice girip kendisine saldıran eşinin elinden 'Tamam barışacağım' diyerek kurtuldu
Eve gizlice girip kendisine saldıran eşinin elinden 'Tamam barışacağım' diyerek kurtuldu
Beyrut patlamasının ilk inceleme sonuçları belli oldu! 6 ay önceki uyarı kelime kelimesine gerçek oldu
Beyrut patlamasının ilk inceleme sonuçları belli oldu! 6 ay önceki uyarı kelime kelimesine gerçek oldu
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Bakan Koca, Konya için söylenen 'Hastaneler yüzde yüz doldu' iddialarına yanıt verdi
Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi
Bursa'da iki genç arasında paylaşılamayan sevgili yüzünden kan aktı
Bursa'da iki genç arasında paylaşılamayan sevgili yüzünden kan aktı
Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim
Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim
Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi
Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi
İstanbul'da koronavirüs testi artık evde ya da iş yerlerinde yapılabilecek
İstanbul'da koronavirüs testi artık evde ya da iş yerlerinde yapılabilecek
35 metre yüksekliğindeki asansör boşluğunda bir kişi ölü olarak bulundu
35 metre yüksekliğindeki asansör boşluğunda bir kişi ölü olarak bulundu
Beyrut'taki patlamanın geride bıraktığı kaos ve yıkım fotoğraflara böyle yansıdı
Beyrut'taki patlamanın geride bıraktığı kaos ve yıkım fotoğraflara böyle yansıdı
Ünlü iç giyim markası Penti'ye siber saldırı
Ünlü iç giyim markası Penti'ye siber saldırı
Beyrut'taki patlamada oluşan şok dalgası yüzlerce metre uzaklıktaki aracın camlarını paramparça etti
Beyrut'taki patlamada oluşan şok dalgası yüzlerce metre uzaklıktaki aracın camlarını paramparça etti
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti
10 yaşındaki Hüseyin'den günlerdir haber alınamıyor! Ailesi gözü yaşlı bir şekilde bekliyor
10 yaşındaki Hüseyin'den günlerdir haber alınamıyor! Ailesi gözü yaşlı bir şekilde bekliyor
Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını '66' ile değiştirdi
Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını "66" ile değiştirdi
Temmuz ayında en çok onları konuştuk! Ozan Güven ve Hadise, özel hayatlarıyla gündemden düşmedi
Temmuz ayında en çok onları konuştuk! Ozan Güven ve Hadise, özel hayatlarıyla gündemden düşmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ümit Dündar Deniz Demir Meral Akşener Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Beren Saat Demet Akalın Yeşim Salkım İzzet Yıldızhan
Spor Beto Fatih Terim Burak Yılmaz Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Çocuk Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: Antalya polisinden Covid-19 uygulaması - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 05:34:23. #1.14#
title