Antalya Open'da eleme müsabakaları yarın başlıyor

Türkiye Tenis Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenecek olan Antalya Open'da bugün başlayacak eleme müsabakaları sağanak yağmur nedeniyle yarına ertelendi.

Eleme tablosunda mücadele edecek 4 milli sporcu da ilk sınavlarını yarın verecek. Milli tenisçi Cengiz Aksu 278 numara İtalyan raket Andrea Pellegrino ile eşleşirken, Mert Naci Türker 265 numara Sırp tenisçi Pedja Krstin ile kozlarını paylaşacak. Milli tenisçi Umut Akkoyun Rus rakibi 269 numara Pavel Kotov ile 16 yaşındaki genç temsilcimiz Togan Tokaç ise klasmanın 272. basamağındaki Blaz Kavcic ile mücadele edecek.

KURA ÇEKİMİ YAPILDI 2021'in ilk ATP turnuvası olan Antalya Open'ın kura çekimi, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Belçikalı tenisçi David Goffin, Turnuva Direktörü Ümit Yaşar Yılmaz, Turnuva Süpervizörü Jorge Mandl ve ATP Tour Sorumlusu Denis Zivkovic'in katılımıyla gerçekleşti. 1 numaralı seri başı dünya 10 numarası Matteo Berretini'nin milli tenisçi Ergi Kırkın ile eşleştiği kurada, Altuğ Çelikbilek Polonyalı Kacper Zuk, Marsel İlhan ise elemelerden gelecek rakibiyle kozlarını paylaşacak. Klasmanın 16. basamağındaki 2 numaralı seri başı David Goffin'in Fransız Pierre Hugues Herbert ile mücadele edeceği ilk tur eşleşmelerinde turnuvanın 3 numaralı seri başı, 9 ATP şampiyonluğu bulunan İtalyan raket Fabio Fognini elemelerden gelen bir isimle eşleşti. Dünya 23 numarası Avustralyalı genç tenisçi Alex de Minaur'un ilk tur rakibi ise Tunuslu raket Malek Jaziri oldu.Kura çekiminde konuşan Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, "Dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan raketleri böyle bir organizasyonda ülkemizde misafir etmekten oldukça mutluyuz. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim. Umarım burada güzel anılar biriktirirler. Hepsine başarılar diliyorum" diye konuştu.

Belçikalı raket David Goffin ise kuraya ve turnuvaya dair görüşlerini belirttiği konuşmasında, "Bu turda en iyi kura değil tabi ki, birbirimizle oynamak her zaman eğlenceli, iyi bir ilk tur olacak, nasıl gideceğini göreceğiz. Bu çok güzel bir turnuva ve eminim ki bolca güzel tenis izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı