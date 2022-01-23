Antalya-Mersin Yolu'nun Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Antalya-Mersin Yolu'nun Gazipaşa-Anamur kesiminin heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldığını bildirdi.
GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Antalya- Mersin Yolu'nun Gazipaşa-Anamur kesiminin heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldığını bildirdi.
KGM'den yapılan açıklamada, saat 12.00 itibarıyla kara yollarında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, Antalya-Mersin Yolu'nun Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri