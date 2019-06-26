Antalya İnterfresh Eurasia Fuarı'na hazırlanıyor

İlki geçen yıl yapılan Yaş Sebze Meyve, Depolama, Ambalaj ve Lojistik Fuarı (Interfresh Eurasıa) 2019 yılı fuarın Uluslararası tanıtımı gerçekleştirildi.

Antexpo Fuarcılık A.Ş tarafından 16-19 Ekim 2019 tarihlerinde Antalya'da ANFAŞ Expo Center'de düzenlenecek Interfresh Eurasıa Fuarı ile Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali'nin tanıtımı 26 büyükelçi ve Ticaret Ateşelikleri ile Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu görevlilerin de katıldıĞı Uluslararası toplantı Ankara'da gerçekleşti.

Antexpo Fuarcılık A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Fora açılışta yaptığı konuşmada, bu yıl Sebze Meyve, Depolama, Ambalaj ve Lojistik Fuarı'ndan başka 8 ilde Uluslararası Sokak Lezzetleri Festivali düzenleyeceklerini söyledi.

Fora, bu yıl teması 'Akıllı Paketleme' olacak InterFresh Eurasıa Fuarı'nın geçen yıl 26 ülkeden gelen ziyaretçi ve katılımcı firmalarla başladığını ve uluslararası alanda ilk olmasına rağmen büyük ilgi gördüğünü bildirdi. 16-19 Ekim 2019 tarihlerinde ikincisi düzenlenecek fuara 35'e yakın ülkeden katılımcı ve ziyaretçi beklediklerini anlatan Fora, Sokak Lezzetleri Festivali hakkında da bilgi verdi. Uğur Fora, şunları kaydetti.

"Sokak Lezzetleri Festivali, ulusların sadece yemeklerinin değil ulusal kültürlerinin de duyurulmasını amaçlayan bir festival olacak. Sokak Lezzetleri Festivali ilk önce Antalya, Ankara, Eskişehir, Trabzon, Samsun ve İstanbul'da düzenlenecek. 2. İnterfresh Fuarı bu yıl da Antalya'da gerçekleştirilecek. Geçen yıl 26 ülkeden 500'e yakın alım heyetini ağırladık. Yurtdışı alım heyetlerini beş yıldızlı otellerde ücretsiz ağırladık. 16-19 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Interfresh Fuarı'na yabancı ülkelerden katılımı arttırmak, alım heyetlerini Antalya'ya getirmek için 24 ülkenin büyükelçilerini ve görevlilerini ağırlıyoruz. Yurtdışı alım heyeti ülke sayısı geçen yıla göre daha çok artacak. Interfresh Eurasia Fuarı, bu yıl özel bölümleri Tarım Makineleri ve Ekipmanları ve Basınçlı Sulama Sistemleri ve Modern Sulama Sistemleri ile büyümeye devam ediyor."

Antalya 2 milyar insana hitap ediyor

Antexpo Fuarcılık A.Ş Genel Müdürü Murat özer de, Türkiye'nin meyve sebze üretiminde hem verimi hem de ihracatı artırmak için İnterfresh Fuarı'na ivme kazandırdıklarını bildirdi. Bu yılı ikincisini gerçekleştirecekleri fuarın uluslararası alanda büyük ilgi gördüğünü anlatan Özer, "Çeşitli ülkelerden fuara katılmak, Antalya'da yaş meyve sebze üretim alanlarını ve Türk tarımının gelişmesini görmek, tarım alet ve makine araç gereçlerini görmek için önemli bir talep var. Bunda Antalya'nın 4 saatlik uçuş çevresinde 2 milyar insana hitap etmesinin de önemi var" dedi. Antalya'dan dünyanın 255 noktasına uçuşlar olduğunu ifade eden Murat Özer, Türk turizminin ve konaklama sektörünün de Başkenti Antalya'da dünya standartlarının üzerinde hizmet verildiğini sözlerine ekledi.

Türk lezzetleri tanıtılıyor

Antalya Gastronomi Eğiticileri Birliği (AGEB) Başkanı Mustafa Erol ise Dünya barışının ulusların kardeşliğinden, kardeşliğinde yine ulusların kültürlerinden geçtiğini söyledi.

Türk turizminin başkenti Antalya'da dünyayı ağırladıklarını anımsatan Erol, Türk lezzetlerini dünya insanlarına tanıtmak için çalıştıklarını kaydetti. Mustafa Erol, şöyle devam etti: "Sokak Lezzetleri Festivali ile hem Tük yemeklerini tanıtacağız hem de Türk insanına çeşitli ülkelerin lezzetlerini tattırmak istiyoruz. Nereye giderseniz gidin ülkelerin yemek kültürleri her zaman merak ediliyor ve ilgi görüyor. Türkiye'nin 7 bölgesinde de çok farklı lezzetler var. Bunları dünyaya tanıtacağız."

AGEB Koordinatörü Bilge Erk ise sokak lezzetlerinin ilk Osmanlı döneminde ortaya çıktığını ve halen de devam ettiğini belirtti. Dünyadaki bazı sokak lezzetlerinin Osmanlı yemek kültürünün esintilerinden olduğunu anlatan Erk, konuk büyükelçilere seslenerek, bu festivale katılmalarını istedi. Bilge Erk,"Sokak yemekleri çok kısa zamanda hazırlanıyor. Sokak tatları aynı zamanda insanların kültürünü de yansıtıyor. Seyahatlerde en çok ilgi gidilen ülkenin mutfak kültürü yani yemekleri görüyor. Türkiye'de ilk etapta 8 ilde düzenleyeceğimiz Sokak Lezzetleri Festivali'ne katılını, yemek kültürlerini Türk insanına tanıtın" diye konuştu.

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Zeki Açıkgöz, derneğin faaliyetlerini tanıttı. Bugün 3 bini şef aşçı olmak üzere 10 bine yakın üyesi olduğunu ve bu güçle dünyaya entegre olduklarını vurguladı.

Antexpo Fuarcılık A.Ş Ankara Koordinatörü Dr. Fulya Sağlık da fuar ile ticari ve kültürel çalışmalara destek verdiklerini ifade ederek, fuarın uluslararası iş birlikleri ve kültürel paylaşımı için önemine değindi.

Basınçlı Sular Sanayi İş İnsanları Derneği (BASUSAD) temsilcisi Şenol Kervanoğlu, basınçlı su sistemleri kullanılarak hem enerji tasarrufu sağlanacağını hem verimin artırılacağını ve çevrenin de korunacağına dikkat çekti.

Ege Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Akdeniz, Türkiye'nin tarım makineleri ve teçhizatları ile traktör sanayi üretim ve ihracatı hakkında bilgi verdi.

Toplantı sonunda Rusya Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Ruslan Bekuzarov'a da sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Konuk Rus Ticaret Müşaviri Bekuzarov yaş pastanın üzerindeki mumları da alkışlarla söndürdü. - ANTALYA

Kaynak: İHA