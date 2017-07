Antalya Ile Şırnak Arasında Gönül Köprüsü Kuruluyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yaklaşık 200 kişilik heyetle Şırnak'ı ziyaret etti.



AK Parti Genel Merkezi tarafından, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şırnak Belediyesine danışman olarak görevlendirilen Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları ve gazetecilerden oluşan yaklaşık 200 kişilik heyetle kente geldi.



İlk olarak Kumçatı Belediyesini ziyaret eden Türel, burada Şırnak ve Kumçatı belediyelerine başkan vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu ve vatandaşlarca karşılandı. Türel, belediye bahçesinde vatandaşlarla görüştü, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.



Daha sonra Türel, kent merkezinde bir otelde düzenlenen yemekte, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.



Yemeğe katılan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, yaptığı konuşmada, kentin çok acı tecrübeler yaşadığını söyledi.



Terör örgütü PKK'nın, yandaşı yerel yönetimi de yanına alarak Şırnak halkına hayatı zehir etmeye çalıştığını belirten Aktaş, "Çok mal ve can kaybı yaşadık. Güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesi sunucu hainler belalarını buldular. Dağlarda kalan kırıntılarının da gereğini güvenlik güçlerimiz yapıyor." dedi.



Terör unsurlarından temizlenmesinin ardından şehrin yeniden ayağa kaldırılması için adeta seferberlik ilan edildiğini dile getiren Aktaş, bu kapsamda bakanlıklarca şehre yatırımlar yapıldığını, bu sayede Şırnak'ın çok daha güzel hale geleceğini kaydetti.



Aktaş, "İmkan ve kabiliyetlerinden istifade ettiğimiz Antalya Büyükşehir Belediyesine bizi kardeş şehir seçtikleri için teşekkür ediyoruz. Ciddi yatırımlara imza attılar." diye konuştu.



"Desteklerimiz 15 milyon liraya yaklaştı"



Başkan Türel ise Antalya'da 5 bine yakın Şırnaklı yaşadığını, Antalya'da doğan 700 kişinin de Şırnak'ta hayatına devam ettiğini anlattı.



Hükümetin yürüttüğü Gönül Köprüsü Projesi kapsamında Şırnak'ın belediyeleriyle kardeş şehir olduklarına işaret eden Türel, Şırnak'a destek olmak için gayret gösterdiklerini dile getirdi.



Şırnak'ta yol yapımında çalışan 3 işçinin terör örgütü üyelerince öldürüldüğünü anımsatan Türel, şöyle konuştu:



"Böyle insanlık dışı saldırıyı kınıyorum. Hiçbir kitapta bu yazmaz. Bu alçaklıktır. Dün saldırı haberini aldık, bugün tereddüt dahi etmeden geldik. Allah'a bir can borcumuz var, onu da gerekirse Şırnak'a hizmet için öderiz. Avrupa'da sınırlar kalkarken burada birtakım hainler, alçaklar devlete kafa tutmak adına işçileri öldürüyor. Bin sene bu coğrafyada et tırnak olmuşuz. 40 senedir bu kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar var. Dış güçlerin oyunlarına gelenler, bu ülkeye en büyük hainliği yapanlardır. Dış güçlere güvenmenin fayda etmediği görülecek. Bölgede turizm, tarım gelişecekken bu hainler yüzünden bu olmamıştır."



Şırnak ile kardeş şehir olduktan sonra belediyenin teknik ekiplerini kente gönderdiklerini anlatan Türel, ekiplerin öncelikli sorunları tespit ettiğini bildirdi.



Türel, Şırnak'a toplamda 11 milyon liralık içme suyu yatırımı gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Yine bu kısa süreçte Şırnak'a otobüs, kamyon, itfaiye aracı, arazöz gibi araç desteği sağladık. Park yaptık, kent mobilyaları ve oyun sahaları kurmaya çalıştık. Çocuklarımızı tiyatroyla buluşturduk. Allah'ın izniyle bunlar devam edecek. Desteklerimiz 15 milyon liraya yaklaştı, daha da devam edecek." ifadelerini kullandı.



"Şırnak'ta huzur ve güven ortamı yeniden tesis edildi"



Bedirhanoğlu da yüzlerce kilometre uzaktan kardeşlik ve gönül köprüleri kurmak için kente gelen başta Türel olmak üzere tüm heyete vatandaşlar adına teşekkür ettiğini söyledi.



Vatandaşların mal ve can güvenliğinin sağlanması için güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlar sayesinde Şırnak'ta huzur ve güven ortamının yeniden tesis edildiğini anlatan Bedirhanoğlu, şehrin bu süreçte ciddi anlamda zarar gördüğünü belirtti.



Bedirhanoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Devletimizin ve hükümetimizin desteğiyle şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için göreve başladık. Başlattığımız yatırım hamlesi hızla devam ediyor. TOKİ tarafından 6 bin 500 konut ve bin 500 iş yerinin temeli atıldı. 105 kilometrelik sıcak asfalt ve su ile atık su projelerimiz devam diyor. Şehrimiz tam bir şantiye halinde. Bu süreçte kardeş belediye olarak görevlendirilen Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türel ağabeyimiz, şehrimizin yeniden imarı konusunda ciddi destek verdi. Sokağa çıkma yasağının ardından yaşanan içme suyu problemini, gönderdiği teknik ekiplerin sayesinde geçici olarak çözdük. Antalya'dan gelen teknik ekipteki arkadaşlar, bizim ekiplerimizin bile girmeye çekindiği yerlere giderek Şırnak'ın su sorununu çözmek için ciddi çaba gösterdi."



Türel ve beraberindekiler, temasları kapsamında Şırnak Valiliği ve Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.