Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan, üniversite öğrencileri ile buluştu

ANTALYA (AA) - Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Bilim Üniversitesi öğrenci topluluklarına kültür, spor, sanat ve gönüllük projelerinin tanıtımını yaptı.

İl Müdürü Yavuz Gürhan ve şube müdürleri, Antalya Bilim Üniversitesinde öğrenci toplulukları ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Gürhan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan kültür, spor, sanat ve gönüllük alanlarındaki projelerin tanıttı.

Bilim Üniversitesinin gençlerinin gençlik, spor ya da gelecek vizyonlarıyla ilgili projelerinde destek olmak, onların fikirleriyle Antalya'nın gençlik ve spor altyapısını geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Gençler için buradayız ve onların geleceği için çok çalışıyoruz. Tesislerimizin kapıları gençlerimize 7 gün 24 saat sonuna kadar açıktır. Spor salonlarımızda, 300 antrenörümüzle hizmet veriyor gençleri sporla buluşturuyoruz. Antalya ve ilçelerimizde 8 gençlik merkezimiz olup yaklaşık 50 bin üye sayımız var. Sosyal ve kültürel bağları güçlendiren gençlik kampımız var. kökleriyle güçlenen aileyiz. Gençlerin her türlü projesini desteklemeye hazırız. Spor tesislerimiz, gençlik merkezlerimiz ve yurtlarımızla gençlerimizin her zaman yanındayız. Sizlerin ihtiyaçlarını çözmek için Bilim üniversitesi yaptığımız iş birliği içerisinde çok çalışacağız."

Öğrenci topluluklarının faaliyetlerine değinen Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek de spor, sanat ve sosyal alanda gerçekleştirilecek faaliyetlerin gençlerin gelişimi açısından fayda sağlayacağına ve kazanım için herkesin birlik ve beraberlik içinde ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Bilim Üniversitesi'nin şu anki stratejisinin en kaliteli eğitimi vermek olduğunu dile getiren Rektör Yüksek, "Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katkıda bulunarak tesislerini, gençlik merkezilerini kısaca tüm imkanlarını sonuna kadar açan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ederiz." dedi.

Programın sonunda, toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.