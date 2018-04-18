Antalya'da "Yaşlı ve Engelliler İçin Yolcu Taşımacılığının Geliştirilmesi Çalıştayı"

Antalya'da, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi kapsamında, "Yaşlı ve Engelliler İçin Yolcu Taşımacılığının Geliştirilmesi Çalıştayı" düzenlendi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Erol Yanar, Kundu Oteller Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında, 24 ay sürecek projenin Türkiye'nin en kapsamlı erişilebilirlik projesi olduğunu söyledi.

Proje süresince Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bu tür projeleri geliştirmiş uzmanlarla çalışılacağını belirten Yanar, Türkiye'deki ulaşım hizmetlerine erişimi en iyi noktaya taşıyacak yol haritasını çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kültürden gelen ve art niyetli olmayan bir yaklaşımla engellilere yönelik düşünce sisteminin hak değil, yardım temelli olduğunu ifade eden Yanar, "Yardım ise bir tarafı edilgen kılıyor. Benim önerim, yardım yerine dayanışmayı bu işin merkezine koymak. Bu proje, bu bilincin yaygınlaşmasına ve yerleşmesine hizmet edecek. Projede, engellilerimiz, yaşlılarımız, hareket kısıtlılığı olan vatandaşlarımız edilgen değil, etken olacak." dedi.

Yanar, şunları söyledi:

"Herkes için erişilebilir hizmet, hareket kabiliyetine göre sunulmayı gerektirir. Erişilebilirliğin geliştirilmesiyle, sosyal hayat, engel, yaş kısıtlılığı gözetilmeden daha fazla insanı kucaklayacak, farkındalığı toplumun her sathına yayacaktır. Erişilebilirlik bir süreçtir, evinizden çıktığınızda varmak istediğiniz noktaya varıncaya kadar ulaşım da dahil olmak üzere bu zincirin halkalarını oluşturuyor. Dolayısıyla halkalardaki bir kopukluk, o erişilebilirliğin önünde ciddi bir engel olarak duruyor. İşte bu çalıştay tam da bu nedenle büyük önem taşıyor. Farkındalığı artırmalıyız, farkındalığı artıracak projeleri sürekli gündemde tutmalıyız. Eğitim yine bu işin olmazsa olmazı. Anaokulundan üniversitelerimize kadar mutlaka bunu gündemde tutacak projeleri yapmak durumundayız."

Çalıştaya, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarından, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerden 150 temsilci katıldı.