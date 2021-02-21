Antalya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
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Antalya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

21.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 21.02.2021 13:40
Antalya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Kestel Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda 250 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram esrar, hassas terazi ve 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda G.A, S.K, S.H. ve F.M.M. gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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