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Türkiye, Kumluca, Antalya, Ekonomi

Antalya'da seralarda sebze üretimi hız kesmeden devam ediyor

Örtüaltı sebze üretim merkezlerinden Antalya'nın Kumluca ilçesinde sebze üretimi hız kesmeden devam ediyor.

31.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:14
Antalya'da seralarda sebze üretimi hız kesmeden devam ediyor

Örtüaltı sebze üretim merkezlerinden Antalya'nın Kumluca ilçesinde sebze üretimi hız kesmeden devam ediyor. Korona virüs sebebiyle Türkiye'nin eve kapandığı, sokaklarda sessizliğin hakim olduğu süreçte Kumlucalı çiftçiler üretime ara vermedi.

52 bin dönüm örtü altı, 17 bin dönüm zeytin ve 29 bin dönüm narenciye alanı ile Türkiye'nin yaş sebze meyve deposu Kumluca'da sabah erkenden seralara giren çiftçiler, gün boyu hem sebzelerin bakımı hem hasadı hem de paketlenmesiyle uğraşıyor.

Kumluca Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı (KUM – SEK – DER) Ahmet Kaya, "Üreticimiz üretmeye devam ediyor. Günlük hale ürünler geliyor. Gelen malların sevkiyatını ihracata ve iç piyasaya sevkiyatını yapıyoruz. 24 saat sevkiyatımız devam ediyor. Tüketicimiz endişe etmesin. Mal tedarikini halden yapıyoruz. Üretimde sıkıntı yok. Üreticimiz ürünlerini toplayıp hale getiriyor. Biz de ihracata ve iç piyasaya sevk ediyoruz" dedi.

Üretici Ziraat Mühendisi Ramazan Durmuş ise üretime ara verme şanslarının bulunamadığını belirterek, "Bunları bekletelim 15 gün tekrar devam ettirelim diye bir durumumuz yok. En fazla 2 gün bekleyebiliriz. 2 gün sonra tekrar sebzelerimizin işçiliğini yapmak zorundayız. Üretime ara veremeyiz. Şu anda seralara da hava sıcaklığı 50 dereceyi bulduğu için kendimizce önlemimizi almış bulunmaktayız. Sonuçta bu sebzelerimiz de canlı olduğu için hem bitki besleme ürünlerini vermek zorundayız hem de kısa zamanda işçiliğini yapmak zorundayız. Bu işçiliği bir iki gün geçiştirirsek hem ürünler zarar görür hem de tonajdan zarar görürüz. Aynı zamanda da üretime devam edemeyiz" dedi

Üretici Mehmet Özgür ise, "Biz evlerimizde kalamıyoruz. Seralarda üretime devam ediyoruz. İşçiliğini yapmazsak bunlar da bir canlı. Ölür. Mecburen gece gündüz çalışmak zorundayız. Üretime devam ediyoruz. Üretime ara vermeden devam ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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