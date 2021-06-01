Antalya'da kafe ve restoranlarda günler sonra masaya hizmet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da kafe ve restoranlarda günler sonra masaya hizmet

Antalya'da kafe ve restoranlarda günler sonra masaya hizmet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan yeni kararlar neticesinde Antalya'da yeme içme mekanları müşteri kabul etmeye başladı.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan yeni kararlar neticesinde Antalya'da yeme içme mekanları müşteri kabul etmeye başladı. Vatandaşlar uzun zaman sonra masada yemek yemenin mutluluğunu yaşarken, kafe sahipleri ilgiden memnun kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlendiği basın toplantısında, Covid-19'la mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Buna göre, kafe ve restoranlar 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecek.

Hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyuluyor

Kararın açıklanmasının ardından turizm şehri Antalya'da restoranlar ve kafeler günler sonra ilk müşterilerini aldı. Gelen her müşterinin önce ateşi ölçüldü. Sonra ise HES kodu sorgulandı. Müşteriler alınan kararlar neticesinde masa aralarında belirli mesafe konuldu. Vatandaşların daha çok çay ve börek tükettiği görüldü. Açılan mekanlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat edilirken, hem esnaf hem de müşteriler memnuniyetini dile getirdi.

"Güzel özgürlüğü hep birlikte yaşayım dedik"

Uzun bir aradan sonra ailesi ile birlikte kahvaltı yapmak için dışarı çıktığını belirten Sevgi Doğan, "Güzel özgürlüğü hep birlikte yaşayım dedik. Daha da iyi olacağız. 1.5 yıldır dışarıda yemek yemiyorduk. İnşallah bu korona yok olur gider inşallah. Kahvaltımızda böreğimizi yedik. Devamlı geldiğimiz yerdi" dedi.

"İnsanlar evinden dışarı çıkmayı özlemiş"

Kafe işletmecisi İlhami İlhan ise, "Alınması gereken tedbirler konusunda daha önceden tecrübemiz var. Sağlık ve hijyene dikkat ediyoruz. Müşterilerimizin HES kodlarına bakıyoruz. Ateşlerini ölçüyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Bütün tabaklarımız hepsi makinede yıkanıyor. Elde yıkamıyoruz. Masalar arası 1.5 metre mesafe var. İnsanlar evinden dışarı çıkmayı özlemiş. İlgiden memnunuz" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya'da kafe ve restoranlarda günler sonra masaya hizmet
Antalya'da kafe ve restoranlarda günler sonra masaya hizmet
Antalya'da kafe ve restoranlarda günler sonra masaya hizmet
Antalya'da kafe ve restoranlarda günler sonra masaya hizmet
Antalya'da kafe ve restoranlarda günler sonra masaya hizmet
Antalya'da kafe ve restoranlarda günler sonra masaya hizmet
Antalya'da kafe ve restoranlarda günler sonra masaya hizmet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

20 Kasım'dan bu yana kapalı olan sinema salonları açıldı
20 Kasım'dan bu yana kapalı olan sinema salonları açıldı
Normalleşme takviminin açıklanmasından sonra bilet satışlarında yoğunluk yaşanıyor
Normalleşme takviminin açıklanmasından sonra bilet satışlarında yoğunluk yaşanıyor
Son Dakika: Rusya, Türkiye'ye uçuş yasağını 21 Haziran'a kadar uzattı
Son Dakika: Rusya, Türkiye'ye uçuş yasağını 21 Haziran'a kadar uzattı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hasan Polatkan Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Demet Akalın İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Enes Ünal Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da kafe ve restoranlarda günler sonra masaya hizmet - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 12:06:22. #1.15#

title