Çarşıda çıkan yangında maddi hasar oluştu
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Çarşıda çıkan yangında maddi hasar oluştu

11.03.2021 22:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:45

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Festival Çarşısı'nda çıkan yangın hasara yol açtı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Festival Çarşısı'nda çıkan yangın hasara yol açtı.

Aspendos Bulvarı'ndaki Festival Çarşısı'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Çarşıda çıkan yangında maddi hasar oluştu
Çarşıda çıkan yangında maddi hasar oluştu
Çarşıda çıkan yangında maddi hasar oluştu
Çarşıda çıkan yangında maddi hasar oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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