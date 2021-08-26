Antalya'da 800 rakımlı köyde taze incir hasadı başladı
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Antalya'da 800 rakımlı köyde taze incir hasadı başladı

Antalya'da 800 rakımlı köyde taze incir hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü köyünde yetişen siyah incirde hasat dönemi başladı.

Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü köyünde yetişen siyah incirde hasat dönemi başladı. İncir hasadı yaklaşık 45 gün sürecek.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalarına giden üreticiler olgunlaşmaya başlayan incirleri tek tek dalından kopartıyor. Tarlada seçilen incirler boylarına göre ayrılıyor ve satışa sunulmak üzere Antalya haline gönderiliyor. İncir bahçesi sahiplerinden Şenol yavuz, geçen yıla göre rekoltenin oldukça iyi olduğunu söyledi.

Bursa siyah incir bahçesini ilk olarak deneme amaçlı babası tarafından 100 ağaç dikerek başladıklarını söyleyen Şenol Yavuz, "Rahmetli babam Mahmut Yavuz Ürünlü köyünde 20 yıl önce deneme amaçlı 100 adet Bursa siyah inciri fidanı dikti. Yerini ve toprağını sevdiği için daha sonraki yıllarda bu sayıyı 300 ağaca çıkardık" dedi.

"Hasat 45 gün sürecek"

Hasadın yaklaşık 40-45 gün süreceğini ve bu yıl rekoltenin oldukça iyi olduğunu söyleyen Yavuz, "Bahçemizden yaklaşık 18 ton civarında ürün alacağız. Zaten kendimiz hem yaş sebze ve meyve komisyonculuğu, hem de ihracat yapıyoruz. Pazarlama sorunu gibi bir sorunumuz yok" diye konuştu.

"Ürünlü köyüne örnek oldular"

Yavuz, "Ürünlü köyünde yaptığımız incir bahçesini yaptıktan sonra köylülerimizden 3-4 kişi daha Bursa siyah inciri diktiler. Verim olarak çok çok iyi. Buranın rakımı 800 metre. Buranın neresine ekilirse ekilsin Bursa siyah inciri yetişiyor. Şu anda Bursa siyah inciri olarak Ürünlü köyünde yaklaşık 40 ton incir hasadı yapılacak. Yerli incirler ile birlikte toplamda 50 ton incir hasadı yapılacak" diye konuştu.

"6 tanesi 1 kilogram geliyor"

Üreticilerden Huriye Yavuz ise incir ağaçlarına çocuk gibi baktıklarını söyledi. Yavuz, "İncire bakmazsan olmaz. İlk ektiğimiz sıralarda su yetmezdi. Tankerlerle sulardık. Daha sonra sondaj yaptık. Damlama sulama sistemini kurduk. Bunlara çocuk gibi bakıyoruz. Doğal gübresini veriyoruz. Ürünlerimiz geçen yıla göre oldukça iyi. 5-6 tanesi bir kilogram gelir" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya'da 800 rakımlı köyde taze incir hasadı başladı
Antalya'da 800 rakımlı köyde taze incir hasadı başladı
Antalya'da 800 rakımlı köyde taze incir hasadı başladı
Antalya'da 800 rakımlı köyde taze incir hasadı başladı
Antalya'da 800 rakımlı köyde taze incir hasadı başladı
Antalya'da 800 rakımlı köyde taze incir hasadı başladı
Antalya'da 800 rakımlı köyde taze incir hasadı başladı
Antalya'da 800 rakımlı köyde taze incir hasadı başladı
Antalya'da 800 rakımlı köyde taze incir hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da 800 rakımlı köyde taze incir hasadı başladı - Haberler Ekonomi
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