ANTALYA Cumhuriyet Meydanı kadınlara kaldı
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ANTALYA Cumhuriyet Meydanı kadınlara kaldı

08.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:03

Cumhuriyet Meydanı kadınlara kaldıAntalya Cumhuriyet Meydanı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara kaldı.

Cumhuriyet Meydanı kadınlara kaldı

Antalya Cumhuriyet Meydanı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara kaldı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan sivil toplum kuruluşları üyeleri, Atatürk anıtına çelenk bırakıp kadınların sorunlarını dile getirdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Antalya'da sivil toplum kuruluşları Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek basın açıklamaları yaptı. Toplanan kalabalığın büyük kısmının kadınlardan oluştuğu dikkati çekti. Sabah erken saatlerde anıta çelenk bırakan CHP Kadın Kolları Antalya İl Başkanı Nilüfer Deveci, pandemi nedeniyle kadınların yükünün bir kat daha arttığını belirtti. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 yılı Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'ne göre Türkiye'nin 153 ülke arasında 130'uncu olduğunu kaydeden Deveci, "Kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizlik, pandemi döneminde bir kat daha arttı. İstihdamda tutunabilen kadınların çoğu düşük ücretlerle, işini kaybetme korkusuyla, mobbingle baş ederek evine ekmek götürmeye çalışıyor" dedi.

CHP Kadın Kolları Antalya İl Başkanlığının ardından Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Eylem Ülgen, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk bırakıp açıklama yaptı. Çalışan kadınlar için birçok sorunun bulunduğunu anlatan Ülgen, "Kadınların ev işlerine ayırdıkları zamanı, çalışma sürelerinden değil dinlenme sürelerinden kullanmak zorunda kalmaları, tükenmişlik sendromuna yol açmaktadır. Ayrıca kadınlar işlerini kaybetme korkusuyla daha çok iş yükü altına girme eğilimi göstermektedir" dedi.

ANTALYA Cumhuriyet Meydanı kadınlara kaldı
ANTALYA Cumhuriyet Meydanı kadınlara kaldı
ANTALYA Cumhuriyet Meydanı kadınlara kaldı
ANTALYA Cumhuriyet Meydanı kadınlara kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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