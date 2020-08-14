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ANTAB olağanüstü genel kurulu yapıldı

Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) Genel Kurul toplantısı yapıldı.

ANTAB olağanüstü genel kurulu yapıldı
14.08.2020 17:05 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:09

Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) Genel Kurul toplantısı yapıldı. Antalya'nın tüm ilçelerini kapsayan ve şehrin tanıtımına yönelik çalışmaların bütüncül bir anlayışla yapılmasını hedefleyen birliğin başkanlığına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek seçildi. Başkan Böcek, "Turizm için hep birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. ANTAB Birlik Başkanlığı görevinde de tüm üyelerimizle omuz omuza çalışacağız" dedi.

Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) olarak faaliyet gösterirken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in girişimleriyle Antalya'nın bütününü kapsayacak çalışmalar yapmak üzere yola çıkan Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen genel kurula, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve turizmciler katıldı.

Seçimler yapıldı

ANTAB'ın olağanüstü genel kurul toplantısında birlik başkanı, başkan vekilleri, divan katipleri, encümen üyeleri ve komisyonlara üye seçimi yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ANTAB Başkanlığı görevine seçilirken, Meclis 1. Başkan Vekili olarak Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Meclis 2. Başkan Vekilliğine ise Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç seçildi. Divan Katipliklerine Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve turizmci Şinası Gürocak'ın seçildiği genel kurulda; Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi Gürsel Güler, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve turizmci Cem Özcan'da encümen üyeleri olarak belirlendi.

Komisyon üyeleri belirlendi

ANTAB Genel Kurulunda Komisyon üyeleri de belirlendi. Plan Bütçe Komisyonu; Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Yüksel, Kepez Belediye Meclis Üyesi Elif Derya Canbulut, Setur Marina Antalya Müdürü Murat Ziya Baykal, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi Canan Keleş'ten oluşurken, Kültür ve Turizm Komisyonu'na Gazipaşa Belediye Meclis Üyesi Zafer Tan, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve turizmci Oğuz Okuducu seçildi.

"Birliği siyaset üstü tuttuk"

Seçimlerin ardından ANTAB Başkanı sıfatıyla ilk açıklamasını yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya için en önemli sektörlerin başında gelen turizmi el birliğiyle daha da yukarılara taşımanın öncelikli hedef olduğunu belirterek, "Kıymetli turizmcilerle, Belediye Başkanlarımız ve Meclis üyelerimizle birlikte bugün birliğimizin genel kurulunu gerçekleştirdik. Turizmin başkenti Antalya'mızda turizm birliği olarak yapılması gereken ne varsa yapacağız. Birliğimizi siyaset üstü tuttuk, her görüş düşünceden arkadaşlarımız var. Güzel işler yapmaya çalışacağız" dedi.

"Türk turizmine hayırlı olsun"

"ANTAB'ın başkanlığına gelmem dolayısıyla hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim" diyen Başkan Böcek, sözlerini şöyle sürdürdü; "Biz bu Turizm Birliğini iki yerel yönetim olarak uzunca yıllar devam ettirdik. Gerek yurt içi, gerek yurt dışı fuarlara katılım sağladık. Yasadan dolayı iki yerel yönetim olmadan birlik olmuyordu. Bu birliğin devam etmesine vesile olan Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen ve Döşemealtı Belediye Başkanımız Turgay Genç başta olmak üzere katkı koyan, destek veren herkese çok teşekkür ederim. Birliğimizin Türk turizmine hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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