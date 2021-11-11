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Anne ve iki çocuğu sobadan zehirlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Anne ve iki çocuğu sobadan zehirlendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sobadan zehirlenen anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sobadan zehirlenen anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Elmatepe Mahallesi 8 No'lu Bayır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece yatmadan önce sobayı yakan aile, sabaha karşı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İddiaya göre, eşi B.T.'ye ulaşamayan ve şehir dışında çalıştığı öğrenilen adam, yakınlarına telefonla ulaştı. Ailenin komşusu ve akrabası olan kişiler evin kapısını kırarak içeri girdi. Evin içindeki yoğun dumandan aile fertlerinin baygın olduğunu fark eden komşuları, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Evin camları açılarak hava alması sağlanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Anne B.T., çocukları A.T. ve M.T. ambulanslara taşınırken, B.T. ve A.T. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne, M.T. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, evin kapısına şerit çekildi. Zehirlenen ailenin tedavisine başlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Anne ve iki çocuğu sobadan zehirlendi

Anne ve iki çocuğu sobadan zehirlendi

Anne ve iki çocuğu sobadan zehirlendi

Anne ve iki çocuğu sobadan zehirlendi

Anne ve iki çocuğu sobadan zehirlendi

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