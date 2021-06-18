Anlaşma tamam! Fenerbahçe'nin yeni hocası Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştıran Zlatko Dalic oluyor
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Anlaşma tamam! Fenerbahçe'nin yeni hocası Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştıran Zlatko Dalic oluyor

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Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre, Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştıran Zlatko Dalic'e döndü. Daha önce birçok teknik direktör ile görüşen Fenerbahçe'nin Başkan Ali Koç'un her konuda anlaşmaya vardığı Dalic'in ismini seçim sonrası açıklaması bekleniyor. Hırvat teknik adam, geçtiğimiz sezon da gündeme gelmiş ancak Erol Bulut ile anlaşma sağlanmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Teknik direktör adaylarında sayı üçe düştü" şeklindeki sözlerinin ardından listenin başındaki isim ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında şu anda Hırvatistan Milli Takımı ile EURO 2020'de mücadele eden Zlatko Dalic'in diğer adaylardan bir adım önde olduğu öğrenildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON BAŞINDA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Daha önce birçok teknik direktör ile görüşen Fenerbahçe, Zlatko Dalic ile büyük ölçüde anlaştı. Başkan Ali Koç, Zlatko Dalic ile yaptığı görüşmede her konuda anlaşmaya vardı. Tüm şartları kabul eden Zlatko Dalic, son anda bir değişiklik olmazsa gelecek sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacak. Zlatko Dalic'in ismi geçtiğimiz sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş, ancak Erol Bulut ile anlaşma sağlanmıştı.

2017'DEN BU YANA HIRVAT MİLLİ TAKIMI'NDA

Sözcü'nün haberine göre Fenerbahçe'nin teklifine prensipte "Evet" diyen Zlatko Dalic'in isminin, seçim sonrası açıklanması bekleniyor. Kariyerinde daha önce HNK Rijeka, Dinamo Tirana,Slaven Belupo, Faisaly, Al-Hilal ve Al-Ain gibi takımlar bulunan 54 yaşındaki Hırvat teknik direktör, 2017 yılından bu yana Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştırıyor.

Zlatko Dalic, 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı'nı finale taşımıştı. Finalde Fransa'ya kaybeden Hırvatistan, dünya ikincisi olmuştu.

Anlaşma tamam! Fenerbahçe'nin yeni hocası Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştıran Zlatko Dalic oluyor
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