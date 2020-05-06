Koronavirüs salgını başladığında "Hemen biter" diyenler şimdi "Uzun sürecek" diyor

Geçtiğimiz ay sonunda Türkiye genelinde yapılan anket sonuçlarına göre koronavirüs ilk görüldüğü dönemde salgının hemen biteceğini düşünenler şimdi daha uzun süreceğini düşünüyor.

Dünyayı bir anda etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle karantina süreci, sokağa çıkma yasakları uygulamalarıyla devam ettiği süreçte, virüsün ne zaman biteceği milyonlarca insan tarafından sorgulanıyor. Sağlık, ekonomi ve değişen sosyal hayatın normale dönmesini beklerken zaman geçtikçe Kovid-19 nedeni ile yaşananlara farklı bir gözle bakmaya başlandığı görülüyor.

SALGININ SÜRECEĞİ FİKRİ ARTTI

Henüz ilacının bulunamaması sebebiyle ne zaman biteceği kestirilemeyen Koronavirüs salgını ile ilgili Ipsos'un Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması sonuçlarına göre "salgının ilk başladığı dönemdeki birkaç ay içerinde kontrol altına alınabileceği düşüncesi zaman ilerledikçe daha da uzun süreceği yönünde değiştiğini" gösteriyor.

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İlk vakanın görülmesinden itibaren toplumun hemen hemen her bireyi salgın ile ilgili haberleri takip ediyor. Edinilen tüm bu bilgiler ve virüsün süresinin daha da uzun süreceğine yönelik görüşler sonucu virüs sona erse bile hayatın radikal bir şekilde değişeceği konusunda görüş birliği var. Ancak son dönemde bu görüş biraz daha zayıflıyor, bunun sebebi vakalar ile ilgili daha pozitif bilgilerin duyulmasından kaynaklanıyor olması ve aynı zamanda kanıksamak ve süreçten sıkılmak olarak da yorumlanabilir.