Ankaralı dolmuş şoförü 'insanlık ölmemiş' dedirtti
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Ankaralı dolmuş şoförü 'insanlık ölmemiş' dedirtti

04.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:51

Ankaralı dolmuş şoförü 'insanlık ölmemiş' dedirtti Dolmuşta bulunan yüklü miktarda para sahibine teslim edildi Ankara'da dolmuşta unutulan Suriye uyruklu vatandaşa ait yüklü miktarda para ve ziynet eşyası sahibine teslim edildi.

Ankaralı dolmuş şoförü 'insanlık ölmemiş' dedirtti

Dolmuşta bulunan yüklü miktarda para sahibine teslim edildi

ANKARA - Ankara'da dolmuşta unutulan Suriye uyruklu vatandaşa ait yüklü miktarda para ve ziynet eşyası sahibine teslim edildi.

Başkent'te Ostim-Keçiören hattında 06 J 0975 plakalı dolmuşta şoförlük yapan Sinan Erden, aracında kayıp eşya kontrolü yaparken içi para ve altın dolu bir çanta buldu. Erden, içi para dolu çantayı emanetçiye emanet ettikten sonra dolmuş durağının diğer çalışanları ile birlikte çantanın sahibini bulmak için harekete geçti. Çantanın içinden çıkan evraklar sayesinde paraların ve altınların sahibine ulaşan dolmuşçu esnafı, bulunan çantayı Suriye uyruklu aileye teslim etti. Dolmuş sahibi Sinan Erden bu hareketi ile herkese örnek oldu.

Dolmuş şoförü Erden, "Aracın içerisinde her zaman olduğu gibi rutin kontroller yaparken bir çanta elimize geçti. Sadece çantanın fermuarını açtığımızda yüklü miktarda para olduğunu gördük. Hemen fermuarını kapatarak bizim buradaki ablamıza teslim ederek, paranın kime ait olduğunu araştırmaya başladık. Araştırmalarımız sonucunda paraların Suriye uyruklu bir aileye ait olduğunu tespit ettik. Buraya gelerek o yüklü miktardaki para ve ziynet eşyalarını sahibine teslim ettik. Yüklü miktarda bir paraydı, öyle tahmin ediyorum ki 100-150 bin lira civarında bir paraydı ziynet eşyası hariç. Sonrasında aileler buraya gelerek içerisindeki miktarı bize teyit ettiler. Kişilerin içerisinde belirli evrak ve resimleri vardı. Onu bizim buradaki durağımızdaki Emine ablamızla ve durak başkanımız Murat Kılıç'la beraber teslim ettik sahiplerine paraları" dedi.

Araçlarda kaybolan eşyaların emanet ve muhafaza işlerinden sorumlu emanetçi Emine Doğan ise, "Bu dolmuş hattında halk ekmeği bayisiyim. Dolmuşta unutulanları genelde bana teslim ediyorlar. Sinan abi parayı bulduktan sonra çantasıyla beraber bana emanet etti. Biz de birlikte sahibini bulduk ve teslim ettik" diye konuştu.

Ankaralı dolmuş şoförü 'insanlık ölmemiş' dedirtti
Ankaralı dolmuş şoförü 'insanlık ölmemiş' dedirtti
Ankaralı dolmuş şoförü 'insanlık ölmemiş' dedirtti
Ankaralı dolmuş şoförü 'insanlık ölmemiş' dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

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