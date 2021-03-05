Ankaragücü yenilgisinin ardından Fatih Terim, 5 kişiyi yedek bırakarak revizyon yapacak

Kazanan takımı bozmama geleneğini Ankaragücü deplasmanında sürdüren ancak İstanbul'a eli boş dönen Fatih Terim, Sivas karşısında önemli değişiklikler yapacak. Cezalı Mohamed'in dışında, Gedson, Etebo, Yedlin, Arda Turan ve Ömer Bayram gibi isimler kızağa çekilecek, Taylan, Belhanda, Feghouli geri dönecek.

Ankaragücü deplasmanından eli boş dönen Galatasaray'da, Teknik Direktör Fatih Terim kaybeden takımı bu kez bozacak. Son dönemde kazanmasına karşın kötü oynadığı için eleştirilen kadroda ısrar eden Terim, Demir Grup Sivasspor maçında değişikliklere imza atacak.

Pazar günü Sivas karşısında kırmızı kart cezalısı Mohamed'in yerine Falcao ile oyuna başlamayı düşünen tecrübeli çalıştırıcı, formsuz Gedson Fernandes'i de dinlendirecek.

ETEBO KULÜBEYE, FEGHOULI VE TAYLAN SAHAYA

Etebo'yu da kızağa çekecek olan Fatih hoca, merkezde Taylan ile Belhanda'yı birlikte sahaya sürmenin hesapları içinde.

Ayrıca son maçta oyuna girdikten sonra takımı hareketlendiren Feghouli de, sağ açıktaki yerine geri dönecek.

ARDA TURAN DA YEDEKLERE

Sarı-kırmızılı çalıştırıcı yine son haftalarda etkisiz kalan Arda Turan'ı da Sivas maçında 11'de başlatmayı düşünmüyor.

SAĞ BEKTE LINNES, SOLDA SARACCHI YA DA EMRE

Savunmada da Yedlin'in yedeğe çekilmesi ve Linnes'in oynatılması düşünülüyor. Ancak Terim, Ömer Bayram'ın da sol bekteki grafiğinden memnun değil. Saracchi ve Emre Taşdemir'den birinin, Sivas maçına yetişmesi durumunda ilk 11'e girebileceği ifade ediliyor. Aksi takdirde solda Linnes, sağda Yedlin kurgusu da gündemde.

Tecrübeli teknik adam, antrenman performansı ve sağlık durumlarına göre bu isimler hakkında bir karar verecek.

Luyindama'nın da Sivas mücadelesine kadar hafif sakatlığını atlatıp, 11'e dönmesi bekleniyor.

(Fanatik)