Ankaragücü'nde transfer yasağı kalktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Ankaragücü'nde transfer yasağı kalktı

20.01.2021 13:56 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:01
Ankaragücü'nde transfer yasağı kalktı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Zaur Sadaev, Lukasz Szukala ve Youness Mokhtar'a olan toplam 1 milyon 750 bin euro borç için futbolcularla anlaşma yapıldı.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Zaur Sadaev, Lukasz Szukala ve Youness Mokhtar'a olan toplam 1 milyon 750 bin euro borç için futbolcularla anlaşma yapıldı. Ankaragücü yönetiminden alınan bilgiye göre kulübün transfer yasağı kalktı ancak bu gelişme birkaç saat içinde resmiyet kazanacak.

Başkent ekibinde yönetim 3'üncü kez transfer yasağını kaldırmak için uğraşıyor. Sarı lacivertli yönetimin, Zaur Sadaev, Lukasz Szukala ve Youness Mokhtar'a  olan 1 milyon 750 bin euro'luk borç için anlaşma sağladığı ve oyuncuların paralarını ödediği öğrenildi. Transferin yasağının kaldırılmasının resmileşmesini bekleyen yönetim, yeni transferlerden bazılarını Kasımpaşa maçına yetiştirmeye çalışıyor. FUAT ÇAPA DÖNEMİ 9'UNCU HAFTADA SONA ERDİAnkaragücü, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Göztepe'ye 3-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı. Sarı lacivertli ekip, Fuat Çapa yönetiminde çıktığı 8 maçta 2 beraberlik, 6 da mağlubiyet aldı.MUSTAFA DALCI YÖNETİMİNDE 11'İNCİ RANDEVU Tecrübeli teknik adam Fuat Çapa devrinin ardından sarı lacivertlilerde Mustafa Dalcı, ligin 10'uncu haftasında göreve getirildi. Dalcı yönetiminde Ankaragücü takımı 6 mağlubiyet, 3 galibiyet 1 beraberlik sonucu 15 puanla ligin 20'nci sırasında bulunuyor.

Başkent ekibi ligin 20'nci haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı lacivertli ekipte sakatlığı devam eden Cebrail Karayel kadroda yer almazken, Stelios Kitsiou'nun durumu maç günü belli olacak. Ankaragücü'nde Kaşımpaşa maçı öncesi cezalı oyuncu ise bulunmuyor.


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin AYDIN YALDIZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Can Yaman Cemre Kemer Demet Şener Neslihan Atagül
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Josef De Souza Oğulcan Çağlayan Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Kar Ankara Doğalgaz Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankaragücü'nde transfer yasağı kalktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 14:10:50. #1.14#
title