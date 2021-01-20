Ankaragücü'nde transfer yasağı kalktı
20.01.2021 13:56 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:01
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Zaur Sadaev, Lukasz Szukala ve Youness Mokhtar'a olan toplam 1 milyon 750 bin euro borç için futbolcularla anlaşma yapıldı.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Zaur Sadaev, Lukasz Szukala ve Youness Mokhtar'a olan toplam 1 milyon 750 bin euro borç için futbolcularla anlaşma yapıldı. Ankaragücü yönetiminden alınan bilgiye göre kulübün transfer yasağı kalktı ancak bu gelişme birkaç saat içinde resmiyet kazanacak. Başkent ekibinde yönetim 3'üncü kez transfer yasağını kaldırmak için uğraşıyor. Sarı lacivertli yönetimin, Zaur Sadaev, Lukasz Szukala ve Youness Mokhtar'a olan 1 milyon 750 bin euro'luk borç için anlaşma sağladığı ve oyuncuların paralarını ödediği öğrenildi. Transferin yasağının kaldırılmasının resmileşmesini bekleyen yönetim, yeni transferlerden bazılarını Kasımpaşa maçına yetiştirmeye çalışıyor. FUAT ÇAPA DÖNEMİ 9'UNCU HAFTADA SONA ERDİAnkaragücü, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Göztepe'ye 3-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı. Sarı lacivertli ekip, Fuat Çapa yönetiminde çıktığı 8 maçta 2 beraberlik, 6 da mağlubiyet aldı.MUSTAFA DALCI YÖNETİMİNDE 11'İNCİ RANDEVU Tecrübeli teknik adam Fuat Çapa devrinin ardından sarı lacivertlilerde Mustafa Dalcı, ligin 10'uncu haftasında göreve getirildi. Dalcı yönetiminde Ankaragücü takımı 6 mağlubiyet, 3 galibiyet 1 beraberlik sonucu 15 puanla ligin 20'nci sırasında bulunuyor.
- Ankara
Başkent ekibi ligin 20'nci haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı lacivertli ekipte sakatlığı devam eden Cebrail Karayel kadroda yer almazken, Stelios Kitsiou'nun durumu maç günü belli olacak. Ankaragücü'nde Kaşımpaşa maçı öncesi cezalı oyuncu ise bulunmuyor.
- Ankara
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin AYDIN YALDIZ