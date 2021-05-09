Ankaragücü maçının bitiş düdüğüyle Caner Erkin hüngür hüngür ağladı

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşanırken maç sonuna Emre Belözoğlu ve Caner Erkin damga vurdu. Karşılaşmanın bitimiyle tecrübeli sol bek Caner Erkin hüngür hüngür ağmaya başladı. 90+6'da gelen gol, takımının şampiyonluk umutlarını koruyunca duygu yüklü olan Caner de böyle bir reaksiyon verdi.