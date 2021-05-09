Ankaragücü maçının bitiş düdüğüyle Caner Erkin hüngür hüngür ağladı
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Ankaragücü maçının bitiş düdüğüyle Caner Erkin hüngür hüngür ağladı

Ankaragücü maçının bitiş düdüğüyle Caner Erkin hüngür hüngür ağladı
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşanırken maç sonuna Emre Belözoğlu ve Caner Erkin damga vurdu. Karşılaşmanın bitimiyle tecrübeli sol bek Caner Erkin hüngür hüngür ağmaya başladı. 90+6'da gelen gol, takımının şampiyonluk umutlarını koruyunca duygu yüklü olan Caner de böyle bir reaksiyon verdi.

MAÇ SONU DUYGU PATLAMASI

Son dakikada Enner Valencia'nın attığı golle 3 puanı alan sarı-lacivertlilerde Caner Erkin maç sonu gözyaşlarını tutamazken, teknik direktör Emre Belözoğlu da sevincini Ozan Tufan'la sarılarak yaşadı. Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi çekti.

FIRTINALI BİR SEZON

Sezon başında Beşiktaş'tan tekrar eski takımına dönen Caner Erkin, hem Beşiktaş hem de Fenerbahçeliler'in tepkisini çekmişti. Sezona kötü enerjiyle başlayan deneyimli sol bek, sonraki süreçte 'çok orta yapıyor' diye hedef tahtasına oturtuldu. Erol Bulut'la tartıştıktan sonra kadro dışı bırakıldı. Ankaragücü maçından sonra verdiği reaksiyon tüm sezonun özeti oldu.

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