SPOR Ankaragücü formasına yeni sponsor

SPOR Ankaragücü formasına yeni sponsorNesrin AYDIN YALDIZ - Ercan ATA ANKARA,(DHA)- Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile Onvo TV arasında göğüs sponsorluğu anlaşması imzalandı.

SPOR Ankaragücü formasına yeni sponsor

Nesrin AYDIN YALDIZ - Ercan ATA ANKARA,(DHA)- Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile Onvo TV arasında göğüs sponsorluğu anlaşması imzalandı. Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen ve Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert ile Onvo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca'nın katıldığı törende atılan imzalarla işbirliği başladı.

Pandemi nedeniyle basına kapalı gerçekleşen sponsorluk imza töreni çıkışında açıklamalarda bulunan Mehmet Atmaca, Biz sporun birçok alanına bugüne kadar sponsor olduk. Pandemi döneminde spor camiası çok zor durumda biz de destek amacıyla Ankaragücü'yle sponsorluk anlaşması yaptık, forma sponsorluğu inşallah her iki taraf için de hayırlı olur dedi.

'BÜTÜN SPOR DALLARINA DESTEK OLUYORUZ'

Bütün spor dallarına destek olduklarını söyleyen Mehmet Atmaca, 'Denk geldiği için Ankaragücü ilk sırada oldu. Reklam anlamında bizim bütün takımlara desteğimiz var. Ben buna karşıyım özellikle kulüplerin Euro bazından futbolcu transfer etmeleri, Euro'nun artışı, kulüpleri zaten çok zor durumda bırakıyor. Türkiye'de çok iyi futbolcularımız var. Biz eğer bunları desteklersek çok daha iyi olacak. Ben milli ve yerli olan her şeyi destekliyorum. Biz de zaten milli ve yerli üretim yapıyoruz. Herkesten rica ediyorum lütfen yerli sporcularımıza destek olalım. Onları bir yerlere getirelim. Yurtdışına bu kadar para göndermeyelim, yazık. Ülke emeğine yazık. Biz destek oluyoruz, bizim gibi bir sürü sanayici var, onlar da mutlaka destek olacaktır. Bütün Ankaragücü taraftarlarına teşekkür ederim. Ankaragücü'nü desteklemeye devam edeceğiz' diye konuştu.

FATİH MERT CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert imza töreninde yaptığı konuşmasında Kulübümüz, Onvo TV ile sezon sonuna kadar göğüs sponsorluğu konusunda anlaşma sağlamıştır. Yaptığımız bu anlaşma camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun. Kulübümüze maddi gelir sağlamak adına her türlü sponsorluk çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyoruz ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı