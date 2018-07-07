Ankaragücü, Fenerbahçe'nin Tecrübeli Kalecisi Volkan Demirel'e Talip Oldu

Fenerbahçe'nin uzun süredir kalesini koruyan Volkan Demirel'e sürpriz bir teklif geldi.

ANKARAGÜCÜ, VOLKAN DEMİREL'E TALİP OLDU

Sözleşmesi hala uzatılmayan Volkan Demirel'e Ankaragücü'nden teklif geldiği bildirildi. Başkent ekibini çalıştıran İsmail Kartal'ın eski öğrencisini arayıp teklifte bulunduğu iddia edildi. Kartal'ın "Gel yeniden beraber çalışalım. Kaptanım ve yardımcım ol" dediği; Volkan'ın ise "Hocam biraz daha beklemek istiyorum" sözleriyle cevap verdiği ileri sürüldü. (Fotomaç)