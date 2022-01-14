Ankara Valiliği toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahlarını açıkladı

Ankara Valiliği, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek yerleri ve güzergahları açıkladı.

Ankara Valiliği, başkentte toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek yerleri açıkladı. Buna göre Anadolu Meydanı'ndaki toplanma yeri, Gençlik Caddesi-Bitiştiren Caddesi kesişimindeki yaklaşık bin 400 metrekarelik alan olarak belirlendi. 1'inci yürüyüş güzergahı, ilk toplanma yerinden hareketle Gençlik Caddesi-Anıt Caddesi'nde yolun sağ şeridini takiben toplantı alanı arasında kalan 600 metre yürüyüş güzergahı 2'nci toplanma yeri, Kazım Karabekir Caddesi Atatürk Kültür Merkezi (Hipodrom) yanı bin 500 metrekareli alan 2'inci yürüyüş güzergahı, Kazım Karabekir Caddesi Ulaştırma Kavşağı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Binası yanında bulunan köprü altı sağ şeritten DDY köprüsü altından Anadolu Meydanı Köprüsü altı 620 metre yürüyüş güzergahı toplantı yeri; Kazım Karabekir Caddesi, Anadolu Meydanı Kavşağı önü, MKE Kurumu, Dögol Caddesi, Anıt Caddesi Metro giriş ve çıkışları, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Astsubay Orduevi'nin çevrelediği 12 bin 500 metrekarelik alan dağılış yönleri, Kazım Karabekir Caddesi Celal Bayar Bulvarı her iki yön, GMK Bulvarı, Dögol ve Anıt caddeleri afiş ve pankart asma yerleri; ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, üzeri ve çevresinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye başkanlıklarınca belirlenecek afiş ve pankart asma yerleri olarak belirlendi.

Anıtpark toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı

Anıtpark'ta toplanma yeri Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi-Şehit Temel H. Kuğuluoğlu Caddesi kesişimindeki yaklaşık bin metrekarelik alan olarak belirlendi. Yürüyüş güzergahı, ilk toplanma yerinden hareketle Fevzi Çakmak Caddesi'ni takiben Anıt Park Amfi Tiyatro arasındaki yaklaşık 350 metre alan toplantı yeri (alanı), Anıt Park Amfi Tiyatro içerisindeki yaklaşık bin 500 metrekarelik alan olarak belirlendi. Dağılış yönleri ise Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve açılan tüm sokak yönleri olurken, afiş ve pankart asma yerleri; ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı üzeri ve çevresinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediyelerince belirlenecek afiş ve pankart asma yerleri olarak belirlendi.

Altındağ (Seymenler kent meydanı) toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı

Altındağ'da toplanma yeri Turgut Özal Bulvarı Altınay Caddesi üzeri yaklaşık bin metrekarelik alan yürüyüş güzergahı; ilk toplanma yerinden hareketle Altınay Caddesi, Selçuk Caddesi, Seymenler Kent Meydanı arasında kalan yaklaşık bin 150 metre yürüyüş güzergahı toplantı yeri (alanı); Selçuk Caddesi, Yalınç Sokak arasındaki yaklaşık 3 bin 600 metrekarelik alan dağılış yönleri; Selçuk Caddesi, Yalınç Sokak istikameti ile açılan tüm sokak yönleri afiş ve pankart asma yerleri; ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı üzeri ve çevresinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediyelerince belirlenecek afiş ve pankart asma yerleri olarak belirlendi.

Keçiören 1 No'lu (Dutluk) toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı

Keçiören 1 No'lu toplanma yeri Kuyubaşı Meydanı (Kızlarpınarı Caddesi, Bursa Caddesi kesişimi) 3 bin metrekarelik alan, yürüyüş güzergahı; ilk toplanma yeri Kızlarpınarı Caddesi, Bursa Caddesi kesişiminden (Kuyubaşı Meydanı) hareketle Kızlar Pınarı Caddesi'ni takiben Dutluk Meydanı arasında kalan bin 100 metre yürüyüş güzergahı, toplantı yeri (alanı); Kızlarpınarı Caddesi, Özyurt Caddesi, Anavatan Caddesi, Gülbaba Caddesi kesişimi Dutluk Meydanı 5 bin metrekarelik alan olarak belirlendi. Dağılış yönleri, Kızlarpınarı Caddesi, Özyurt Caddesi, Anavatan Caddesi, Gülbaba Caddesi, Nuri Pamir Caddesi istikameti, afiş ve pankart asma yerleri; ilk toplanma alanı ve çevresi, Kuyubaşı Meydanı, Kızlarpınarı Caddesi, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı ve çevresinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye başkanlıklarınca belirlenecek afiş ve pankart asma yerleri olarak belirlendi.

Keçiören 2 No'lu (Halil Sezai Erkut Caddesi) toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı

Keçiören 2 No'lu ilk toplanma yeri Etlik Caddesi ile General Dr. Tevfik Sağlam Caddesi (Kanuni Lisesi önü) kesişimi arasında kalan yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik alan olarak belirlendi. Yürüyüş güzergahı ilk yerinden hareketle Etlik Caddesi'ni takiben toplantı alanı arasında kalan yaklaşık 650 metre yürüyüş güzergahı, toplantı yeri ise Halil Sezai Erkut Caddesi'nin Ayvalı Caddesi ile Afra Sokak arasında kalan gidiş ve geliş istikametlerini kapsayan 20 bin metrekarelik alan oldu. Dağılış yönleri Etlik Caddesi, Halil Sezai Erkut Caddesi, Yenimahalle istikameti, Yunus Emre Caddesi, Aşağı Eğlence istikameti, Etlik Caddesi Osmanlı İş Merkezi istikameti ile açılan tüm sokak yönleri, afiş ve pankart asma yerleri ise ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı üzeri ve çevresinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye başkanlıklarınca belirlenecek afiş ve pankart asma yerleri olarak belirlendi.

Mamak 1 No'lu toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı

Mamak 1 No'lu ilk toplanma yeri Mamak Caddesi, Saime Kadın-Asım Gündüz ışıklı kavşak arasında bulunan yaklaşık 750 metrekarelik alan oldu. Yürüyüş güzergahı ilk toplanma yerinden hareketle Mamak Caddesi'ni takiben toplantı alanı arasında kalan 850 metre yürüyüş güzergahı, toplantı yeri ise Mamak Caddesi üzeri yolun sağ tarafı pazar yeri bin 500 metrekarelik alan olarak belirlendi. Dağılış yönleri Mamak Caddesi, Tıp Fakültesi Caddesi ile Abdülhak Hamit Caddesi istikameti, afiş ve pankart asma yerleri de ilk toplanma alanı (Mamak Caddesi, Saime Kadın Işıklı Kavşak) ve çevresi ile toplantı alanı (Mamak Caddesi üzerinde yolun sağ tarafında bulunan pazar yeri olarak kullanılan alan) çevresinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye başkanlıklarınca belirlenecek afiş ve pankart asma yerleri olarak belirlendi.

Mamak 2 No'lu toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı

Mamak 2 No'lu toplanma yeri Natoyolu Caddesi, 315. Sokak Süleyman Ayten Caddesi arasında bulunan 800 metrekarelik alan olarak belirlendi. Yürüyüş güzergahı ilk toplanma yerinden hareketle Süleyman Ayten Caddesi Tuzluçayır Meydanı arasında kalan 200 metre yürüyüş güzergahı oldu. Toplantı yeri (alanı) Tuzluçayır Kavşağı (Tuzluçayır Meydanı) bin 500 metrekarelik alan olarak belirlenirken, dağılış yönleri Tıp Fakültesi Caddesi, Dikimevi istikameti ve Mamak Caddesi istikameti oldu. Afiş ve pankart asma yerleri ise Natoyolu Caddesi, 315. Sokak, Süleyman Ayten Caddesi çevresi ile toplantı alanı (Tuzluçayır Kavşağı) çevresinde ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye başkanlıklarınca belirlenecek afiş ve pankart asma yerleri olarak belirlendi.

Etimesgut toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı

Etimesgut'ta toplanma yeri Etimesgut İstasyon Caddesi Shell Benzinlik yanında bulunan bin 700 metrekarelik alan olarak belirlenirken, yürüyüş güzergahı İstasyon Caddesi ve 1936. Sokak istikametini takiben toplantı alanı arasında kalan yer oldu. Toplantı yeri (alanı) Özel Etimed Hastanesi yanında bulunan yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik alan olarak belirlenirken, dağılış yönleri 1936. Sokak, 1939. Sokak ve 1934. Sokak istikameti oldu. Afiş ve pankart asma yerleri, ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, üzeri ve çevresinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye başkanlıklarınca belirlenecek afiş ve pankart asma yerleri olarak belirlendi.

Pursaklar toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı

Pursaklar'da toplanma yeri İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Beşyol Ağzı (Emreler) Kavşağı 2 bin metrekarelik alan olurken, yürüyüş güzergahı ilk toplanma yerinden hareketle İstiklal Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Sun Sokağı ile toplantı alanı arasında kalan yer olarak belirlendi. Toplantı yeri (alanı) Sun Sokağı'nın çevrelediği 8 bin 131 metrekarelik alan olurken, dağılış yönleri Sun Sokağı Cumhuriyet Caddesi istikameti, Sun Sokağı Orhangazi Caddesi istikameti olarak açıklandı. Afiş ve pankart asma yerleri ise ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, üzeri ve çevresinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye başkanlıklarınca belirlenecek afiş ve pankart asma yerleri olarak belirlendi.

Sincan 1 No'lu toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı

Sincan 1 No'lu toplanma yeri Buhara Caddesi Ahi Mesut Bulvarı Kavşağı bin metrekarelik alan olarak belirlenirken, yürüyüş güzergahı ilk toplanma alanından başlayarak Ahi Mesut Bulvarı, Ata Caddesi, Vakit Sokak arasında kalan bin metre yürüyüş güzergahı oldu. Toplantı yeri (alanı) Tandoğan Mahallesi Salı Pazarı 20 bin 260 metrekarelik alan olarak, dağılış yönleri de Vakit Sokak, Karayolu Caddesi, Buhara Caddesi dağılış yönü olarak belirlendi. Afiş ve pankart asma yerleri Tandoğan Mahallesi Salı Pazarı çevresi ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye başkanlıklarınca belirlenecek afiş ve pankart asma yerleri olarak belirlendi.

Sincan 2 No'lu (Sincan Kent Meydanı) toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı

Sincan 2 No'lu toplanma yeri Vatan Caddesi ile Ankara Caddesi kesişimi arasında kalan yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik alan olarak belirlendi. Yürüyüş güzergahı ilk toplanma yerinden hareketle Vatan Caddesi ve Ankara Caddesi'ni takiben toplantı alanı arasında kalan yaklaşık 800 metre yürüyüş güzergahı olurken, toplantı yeri (alanı) Ankara Caddesi ve Polatlı 2. Cadde arasında kalan yaklaşık 16 bin 500 metrekarelik alan olarak belirlendi. Dağılış yönleri Ankara Caddesi, Polatlı 2. Cadde ve açılan tüm sokak yönleri, afiş ve pankart asma yerleri de ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı üzeri ve çevresinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye başkanlıklarınca belirlenecek afiş ve pankart asma yerleri olarak belirlendi. - ANKARA

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