Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlik haftası
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlik haftası

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlik haftası
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde (ASBÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik haftası düzenlendi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde (ASBÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik haftası düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hafta 12 Temmuz Pazartesi, "15 Temmuz Türkiye Geçilemez" adlı fotoğraf sergisinin açılışı ile başlatıldı.

Sergide, 15 Temmuz'da kahramanca mücadele ederek canını ortaya koyan şehitlerin fotoğraflarının yanı sıra gelişen olayların ve yaşananların fotoğrafları da kronolojik olarak sergilendi, 15 Temmuz'u anlatan video görselleri de hafta boyunca yayınlanmaya devam edecek şekilde gösterime açıldı.

Etkinlikler kapsamında bugün saat 14.00'te Danıştay üyesi Muharrem Özkaya'nın, o günlerdeki izlenim ve değerlendirmelerini kapsayan semineri ASBÜ Güvercinlik Salonunda gerçekleşti.

Seminere, üniversite çalışanları akademisyenlerinin yanında öğrenciler katıldı.

Yarın saat 10.00'da, Avukat Doçent Dr. Hüseyin Aydın'ın "En Uzun Gece" adlı kitabını, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi SBBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Karataş ile birlikte değerlendirecekleri söyleşi programı ASBU TV YouTube kanalından yayınlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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